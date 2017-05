Osmani shqetëson Dajën, emergjencë në mesfushë

Leonard Trebicka

Skënderbeu mori një fitore shumë të rëndësishme në Gjirokastër, falë një goli te Xhejmsit në fillimin e pjesës së dytë, por në atë ndeshje humbi disa pjesë të rëndësishme të tij. Tefik Osmani la fushën i dëmtuar vetëm pas 20 minutash, kurse Orelesi dhe Xhejms, me kartonin e marrë në transfertën e fundit, kanë plotësuar numrin 3 të të verdhëve dhe nuk do të jenë në dispozicion të trajnerit Ilir Daja në ndeshjen e radhës me Vllazninë. Patjetër që janë mungesa të rëndësishme, pasi dihet që korçarët kanë vetëm Orelesin në rolin e shkatërruesit natyral. Po ashtu, edhe Xhejmsi është aktivizuar më i tërhequr në mesfushë gjatë javëve të fundit. Duke pasur parasysh edhe faktin se Sabjen Lilaj i mungon Skënderbeut, atëherë mesfusha, ose më saktë qendra e saj, ka probleme të mëdha, sepse janë 3 mungesat e sigurta. Janë disa alternativa dhe deri në fundjavë trajneri Daja do të shohë se kush do të jenë zëvendësuesit, por kuptohet që Bakari Nimaga dhe Argjend Malaj kanë shanse të mëdha për të qenë titullarë ndaj Vllaznisë në Korçë.

OSMANI – Nëse edhe Tefik Osmani, i aktivizuar si mesfushor qendre së fundi, nuk arrin të riaftësohet në kohë, do të jetë një problem i madh për Skënderbeun, që kishte gjetur ekuilibrin e duhur me mbrojtësin korçar si “shkatërrues”. Në ndeshjen me Luftëtari Osmani pësoi një dëmtim dhe u zëvendësua, duke bërë që trajneri Daja të ndryshojë edhe modulin e lojës, duke kthyer Xhejmsin më prapa dhe Muzaka luajti në të djathtë. Tashmë pritet të mësohet në çfarë shkalle është dëmtimi i Osmanit. E hëna ishte pushim dhe sot, kur ekipi të nisë përgatitjet për ndeshjen me Vllazninë, do të ketë më shumë informacion edhe për gjendjen e futbollisti korçar, pasi kryen kontrolle mjekësore më të specializuara. Megjithatë, mjeku i ekipit, Jorgo Pantazi, ka bërë me dije se nuk bëhet fjalë për një dëmtim serioz, por për një kontraktim, që ka ardhur për shkak të ngarkesës. “Mendoj se ka qenë një kontraktim muskulor, që nuk besoj se do të jetë me pasoja të gjata. Një dëmtim, që ka ardhur nga ngarkesa e madhe e ndeshjeve në javët e fundit, por nesër (sot” mund të flasim më me hollësi për shkallën e dëmtimit të Osmanit”, – është shprehur dje për “Sport Ekspres” mjeku i korçarëve. Trajneri Daja shpreson që të paktën të rikuperojë Osmanin për ndeshjen e radhës, por kuptohet që stafi nuk do të rrezikojë, sepse dihet që Skënderbeun e presin ndeshje shumë të vështira në fundin e kampionatit.