Osmani “kundër” tifozëve: Nuk bëjmë estrada

Tifozët korçarë nuk e pritën mirë golin e tretë të Vllaznisë, teksa kur rezultati ishte 2-3 ata bërtisnin “Estradë, estradë” dhe kjo gjë nuk i ka pëlqyer Tefik Osmanit, që në kohë rekord u rikuperua dhe ishte në fushë ndaj shkodranëve. “Nuk ishim në ditën tonë më të mirë. Mendoj se kemi pasur edhe fatin me vete në këtë takim, ndërsa kur kemi luajtur mirë fati nuk ka qenë me ne. Duket se fjala ime po bëhet realitet tani, kur kam thënë se do të na vinte dhe neve fati. Fati na erdhi me atë barazim të Partizanit dhe Kukësit, na erdhi edhe në këtë ndeshje të fituar ndaj Vllaznisë. Jam i mërzitur që tifozët filluan të bërtisnin ‘Estradë, estradë’. Mendoj se u dhamë përgjigjen që meritonin. Ne nuk jemi ekip që bëjmë estrada”, përfundoi Osmani.