Osmani: Kukësit i them të bëhet gati të lërë kreun

Leonard Trebicka

Tefik Osmani ka qenë i përzgjedhuri i Ilir Dajës për t’iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Pikërisht në lidhje me kryesuesin Kukës dhe fitoren e arritur në “Selman Stermasi”, ku sigurisht ishte më e përfolura në këtë kampionat, për “Sport Ekspres” mbrojtësi nuk ka dashur të bëjë asnjë koment, por vetëm ka deklaruar se verilindorët duhet të përgatiten sa më shpejt se kreu do të kalojë në “pronësi” të Skënderbeut. Tre fitoret radhazi i kanë rikthyer qetësinë qytetit të Korçës, lojtarëve dhe gjithë ambientit. Pikërisht për këtë temë, duke u ndalur tek epoka “Daja”, Osmani ka folur rreth gjithçkaje. Për kundërshtarët, titullin kampion, pozicionin e tij të ri, por edhe për këtë Superligë që mendon se do të jetë e luftuar deri në fund.

Osmani, së pari Skënderbeu ngjitet në vendin e dytë të Superligës pas fitores ndaj Laçit. I kënaqur?

Normale që kur fiton, je gjithmonë i kënaqur. Mos harroni se kemi kaluar në tabelë pas kësaj fitoreje një rival si Partizani dhe tani duhet të shikojmë përpara për të kaluar edhe Kukësin. Përgjithësisht kjo fitore e fundit që kemi arritur na kënaq sepse zhvilluam edhe një lojë të bukur dhe kemi bindur në plot 90 minuta.

E treta ndeshje radhazi që luani në pozicionin e ri para mbrojtjes dhe përshtypja është që Tefiku ka lindur për këtë rol…

Kryesorja për mua në këtë rol që po luaj është vazhdimësia. Mos harroni se këtë rol e kam luajtur edhe në fillimet e mia si sportist, me trajnerët Fredi Stefa dhe Beni Beta. Kam luajtur edhe me Shpresat kur trajner ka qenë Hasan Lika, por kam luajtur edhe tek Teuta me Gugash Maganin. Tani u riktheva në këtë rol me Dajën në stol dhe do të më pëlqente nëse do të vazhdoja edhe në javët në vazhdim me këtë ritëm, jo vetëm në këto tre ndeshje.

Keni pasur disa raste shënimi me kurbinasit dhe në atë pozicion godisni shumë. Tani do ta shohim Osmanin në fushë si “bomber”?

Jo, ato janë thjesht momente loje. Nuk mendoj dy herë sa herë shfaqem në vijën e 16 metrave dhe sa herë jam përballë portës kundërshtare. Ajo që më shkon ndër mend është që të provoj. Me pak fjalë, është zgjedhja e momentit.

Sërish Skënderbeu fiton 1-0 dhe Daja ka deklaruar që kemi një problem psikologjik që nuk shënojmë gola të tjerë. Çfarë ju mungon që nuk fitoni thellë, pasi në 21 javë vetëm një herë keni arritur goleadën 3-0?

Po ta shohësh si lojë, kundërshtarët që kemi përballë të gjithë mbrohen dhe përpiqen të jenë prapa me shumë forca, prandaj ne e kemi disi të vështirë të shënojmë. Është shumë e vështirë për të gjetur hapësira, por edhe fati nuk na ka dashur. Prandaj, trajneri ynë mendon që është problem psikologjik, por unë mendoj ndryshe pasi them që është çështje fati.

Osmani, e gjithë Shqipëria e pa se si fitoi Kukësi një ditë më parë në Tiranë. Komenti juaj?

Nuk është mirë që të flas për gjëra të tilla, pasi e kam dëgjuar nga shumë njerëz. Të them të drejtën kundërshtarët nuk i kam parë, pasi kam qenë i zënë dhe komentet le t’i bëjnë ata që kanë luajtur. Një gjë që nuk e shikoj me sytë e mi nuk e komentoj.

Pazaret e Kupës së Shqipërisë mos ndoshta do të prishin garën dhe Skënderbeu këtë vit do të shkojë larg në Kupë, apo sërish do të largohet shpejt?

Nuk mendoj kështu. Kampionati është shumë i gjatë deri në fund, pasi kanë kaluar vetëm tre javë nga kjo fazë e tretë. Të gjitha ekipet do të përballen edhe dy herë me njëra-tjetrën dhe këtu kam parasysh se treshja e kreut akoma s’është ndeshur për herë të tretë në përballjet direkte, plus që është edhe faza e katërt.

Duket e vështirë për të kapur Kukësin, pasi vazhdon të qëndrojë 4 pikë larg. Kur mendoni se do ta shikojmë Skënderbeun në krye?

E kemi thënë të gjithë, madje jo vetëm unë që për Skënderbeun nuk ka asnjë gjë të vështirë. Kemi qenë edhe tre sezone më parë në të njëjtin pozicion dhe jo vetëm që e kemi kapur kreun, por jemi shpallur edhe kampionë, prandaj duroni edhe pak deri sa ta shikoni Skënderbeun në krye.

Me këtë doni të thoni që do të përsëritet ai moment i para tre sezoneve?

Po të përsëritet është vërtet bukur, por kemi besim të madh që në fund nuk do ta lemë edhe këtë sezon çështjen e titullit kampion.

Me pak fjalë, Skënderbeun në krye kur do ta shohim?

Shumë shpejt ju garantoj me këtë që po e përsëris edhe njëherë, shumë shpejt.

Në ndeshjen e një javë më vonë sërish Skënderbeu në shtëpi ndaj Luftëtarit. Tri pikë radhe për kampionët, ndoshta të lehta, duke parë edhe mungesat e disa titullarëve te kundërshtari?

Jo, do të jetë një nga ndeshjet më të vështira të sezonit. Luftëtari ka një grup shumë të mirë dhe me lojtarë të rinj. Plus kësaj kanë edhe pikët, prandaj do të jenë të çliruar psikologjikisht dhe kjo e bën edhe më të vështirë, por që ne do të luajmë vetëm për tre pikë dhe edhe këtë objektiv do ta arrijmë patjetër.

Të mërkurën me Laçin për Kupë. Edhe një 0-0 i mjafton Skënderbeut për të kaluar më tej, apo do të luani për fitore?

Duke parë rezultatin e ndeshjes së parë në Laç, pra barazimin 1-1, jemi ne favoritë për të kaluar më tej dhe e kemi disi më të lehtë në ndeshjen e kthimit. Ne futemi në fushë gjithmonë për ta fituar ndeshjen dhe nuk mendojmë për barazimin, këtë do të bëjmë edhe të mërkurën ndaj kurbinasve për kupë.

Si e shikoni skuadrën tuaj në javët në vazhdim?

Mendoj që çdo javë e më shumë ne po rritemi në lojë dhe kjo do të thotë që do të shikoni një skuadër edhe më të fortë në vazhdim. Duke e krahasuar me Skënderbeun e tre ndeshjeve të para të sezonit me këtë Skënderbe të tre javëve të para të fazës së tretë, jemi shumë ndryshe.

Së fundi, meraku i të gjithë tifozëve korçarë. A do ta fitojë titullin kampion sërish Skënderbeu, sepse me këtë bëhen shtatë radhazi?

Korçarët asnjëherë nuk i kemi zhgënjyer dhe këtë do të bëjmë edhe këtë herë. Ata kanë të drejtë që e duan sa më shpejt titullin, por të presin edhe pak kohë sepse do ta shikojnë po kaq shpejt edhe skuadrën e tyre të zemrës në krye. Jemi të dytët për momentin dhe shkallët ngjiten një e nga një, çka do të thotë se tani e ka radhën Kukësi për ta parakaluar.