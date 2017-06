Organizimi “çorbë”, konferencat që u kthyen në telenovelë turke

Mund të ishin ndarë me një konferencë të përbashkët, por në xhiron e 24 orëve, një “telenovelë turke” ndodhi në ambientet e federatës shqiptare të futbollit. Xhani de Biazi në fillim mban një konferencë të jashtëzakonshme dhe thotë se do të flasë për rendimentin, por nis të shfryjë dhe lajmërojë largimin. Ndërhyn presidenti Duka që shfaqet i habitur, sepse s’e priste dhe lajmëron gjithashtu konferencë një ditë më pas, por përpara se kjo të ndodhë, darkojnë të dy në Durrës dhe më pas shfaqen në sallë, ashtu sikurse ditën e parë të prezantimit dhe emërimit të italianit, me letër e tij gati për divorcin dhe falënderimet paraprake.