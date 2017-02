Orelesi me “oreks”: Dua 2 trofetë, është viti i duhur!

Leonard Trebicka

Si me Agostinelin, ashtu edhe me Dajën, Nuredin Orelesi ka luajtur në formacionin e Skënderbeut, duke qenë i palëvizshëm me Lilajn në mesfushë. Nigeriani nuk ka shkëlqimin e dikurshëm, kur ishte një “digë” e fortë në mesfushë dhe shënonte nga larg, por gjithsesi ka ndikimin e tij në rezultatet e deritanishme. Ai është i bindur se nesër Skënderbeu do të sigurojë gjysmëfinalen e Kupës, ndërkohë që pranon se mendja është te kampionati. Ja intervista e dhënë dje për “Sport Ekspres” nga mesfushori Nuredin Orelesi:

– Tri ndeshjet e fazës së tretë Skënderbeu i ka fituar dhe duket se çdo gjë po shkon mirë. Cili është gjykimi juaj?

– Nuk kishte si të ndodhte ndryshe fazën e tretë, pasi ishim përgatitur gjatë fazës dimërore të bënim një start të tillë. Por është vetëm fillimi. Ky Skënderbe ka shumë për të dhënë dhe në çdo ndeshje do të bindë me lojë.

– Çfarë i mungonte këtij ekipi në dy fazat e para, kur në krye ishte Agostineli?

– Nuk e di, por mund të them se tani jemi ndryshe. Çdo trajner ka mënyrën e vet të drejtimit dhe mendoj se me Dajën jemi “ok”. Gjërat janë në rrugën e duhur dhe nuk e them unë këtë gjë. Po e shikojnë të gjithë se Skënderbeu është pretendenti kryesor për fitimin e titullit. Jemi ndryshe dhe e kemi treguar me pikët e grumbulluara deri tani. Fazën e parë bëmë 6 fitore radhazi, por këto tani po na shijojnë më shumë. Jemi më të çliruar në fushë dhe po prodhojmë shumë. Në 3 ndeshjet e para kemi krijuar volum të madh loje dhe ekipi del shumë përpara, gjë që në fakt mungonte. Patjetër duhet të vazhdojmë me këtë ritëm.

– Të mërkurën në Korçë vjen sërish Laçi për Kupë…

– Kupa me kampionatin ka shumë ndryshime. Kemi avantazhin e një goli të shënuar në fushë kundërshtare, kështu që edhe barazimi 0-0 na intereson për të kaluar më tej. Gjithsesi, do të futemi në fushë për ta fituar edhe këtë ndeshje dhe të tregojmë se ky është viti i duhur të fitojmë të dy trofetë.

– Pak ditë më parë në kampionat Laçi ju vuri në vështirësi, pasi mund të barazonte në momentet e fundit. I druheni?

– Në atë ndeshje e merituam fitoren. Futbolli është i bukur, sepse një skuadër mund të zbresë vetëm një herë dhe mund të të shënojë. Në atë ndeshje humbëm shumë raste, por mos harroni se Laçi është një skuadër shumë e mirë, që ka bërë shumë ndryshime në dimër. Dua të them se të gjithë do ta kenë të vështirë me Laçin, kurse ne bindëm në të gjitha drejtimet.

– Pse jeni kaq i bindur se do të kaloni më tej në Kupë?

– Nuk do të falim dhe për këtë ju garantoj, pasi kemi një ekip të denjë, që jo vetëm di të administrojë ndeshjen e parë, por edhe të fitojë e të kalojë në gjysmëfinale. Kemi punuar shumë edhe gjatë këtyre ditëve për këtë takim. Jemi të përqendruar maksimalisht.

– Nuk do të ruani forca për ndeshjen e fundjavës ndaj Luftëtarit?

– Ndeshja me Luftëtarin luhet të dielën dhe ka kohë deri atëherë. Kemi luajtur edhe më parë ndeshje në mesjavë dhe nuk kemi pasur asnjë problem. Aq më tepër që Skënderbeu ka një grup të madh lojtarësh dhe që të gjithë mund të jenë pjesë e formacionit. Të kalojmë së pari Laçin dhe më pas do të mendojmë të qetë për ndeshjen me Luftëtarin.

– Në Korçë e presin me padurim titullin kampion të radhës. Çfarë mesazhi keni për tifozët?

– Të gjithë e dimë këtë gjë. Në këto 6 vite të fundit kemi dëgjuar shumë skuadra të tjera, që kanë të njëjtin objektiv, por vetëm ne e kemi arritur. Ne flasim me vepra, të tjerët më fjalë, prandaj i garantoj të gjithë tifozët se thjesht të bëjnë detyrën e tyre, të na mbështesin sa më shumë. Titullin së bashku do ta sjellim në qytetin e Korçës.