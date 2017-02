Ogunxhimi me grupin, por forma fizike për t’u harruar

Trajneri Daja e priste me padurim, belgu paraqitet në gjendje jo të mirë të formës, shkak inaktiviteti. Edhe pse, punoi veçmas 10 ditë

Dje për Skënderbeun është mësuar një lajm më shumë se i mirë, pasi belgu që erdhi me shumë bujë te kampionët në merkaton dimërore Marvin Ogunxhimi është bashkuar me grupin. Në fakt kanë qenë 10 ditët e para që sulmuesi në fjalë punoi me përgatitësin atletik Iris Selimi me një program të veçantë atletik, ndërkohë që dje erdhi momenti që ai të bashkohej për shumë minuta në lojë me grupin. Në stërvitjen e pjesës së atyre lojtarëve që nuk u aktivizuan një ditë më parë dhe që zhvilluan një seancë të plotë, Ogunxhimi është provuar në kushte loje, por sërish ka pasur probleme për të.

Problemi i vetëm është gjendja fizike që ai nuk e ka rifituar akoma dhe në shumicën e minutave që është parë në fushë më shumë ka ecur sesa ka vrapuar. Kjo do të thotë se duhen e pakta edhe dy javë të tjera që ai të përshtatet me këtë rritëm të Skënderbeut. Trajneri Daja mezi e priste lojtarin në fjalë që të ishte sa më shpejt gati, por kjo nuk ka ndodhur dhe tregon qartë se Skënderbeu duhet të vazhdojë akoma t’i bëjë llogaritë pa blerjen më të bujshme. Ndoshta nga java e 25-të e Superligës mund të diskutohet nëse Ogunxhimi duhet të jetë apo jo në fushën e lojës, ditë vërtet e largët.