Ofertë nga Moldavia, Hasani drejt Daçias

Jurgen Zela

Pas divorcit me Kukësin, mesfushori Edon Hasani është një lojtar i lirë, edhe pse para hapjes së merkato së verës ai nuk mund të firmosë me asnjë ekip. Një nga lojtarët më të spikatur në Superiore, Hasani ka nisur të marrë ofertat e para, teksa dëshira e tij parësore mbetet që karriera e tij të vijojë jashtë Shqipërisë. Nga pretendentët për titull të Shqipërisë, tek pretendentët për titull të Moldavisë: oferta e parë zyrtare vjen nga kampionati moldav dhe është pikërisht Daçia e Kishinjevit ajo që ka shfaqur interes konkret.

DAÇIA E KISHINJEVIT

Është diçka e konfirmuar që Edon Hasani është nën lupën e pretendentëve për titull të Moldavisë, Daçia e Kishinjevit. Vetëm 3 pikë nga kreu, moldavët e kanë një “fiksim” të vjetër Hasanin, teksa dhe një vit më parë tentuan ta afronin në ekip. Asokohe, kontrata me Kukësin u bë pengesë që shkodrani të mos niste aventurën moldave. Megjithatë, tani Hasani e ka shkëputur kontratën me kuksianët dhe një marrëveshje me nënkampionët e Moldavisë mund të jetë mjaft joshëse në aspektin financiar për mesfushorin. Në njërin krah, Daçia që do të merrte shërbimet e një lojtari të dëshiruar prej kohësh, nga ana tjetër Hasani do të vazhdonte aventurën e tij jashtë vendit. Vetë lojtari, për “Sport Ekspres”, konfirmoi që ka nisur bisedimet me drejtuesit e Daçias. Ashtu si Kukësi, edhe Daçia është pretendente për titullin dhe aktualisht ndodhet vetëm 3 pikë larg kreut. Sezonin e shkuar arriti të renditej në vendin e dytë, paçka se në kuotë të barabartë pikësh me vendin e parë. Mbetet për tu parë nëse kjo lëvizje do të kryhet me sukses, pasi mbeten për tu përcaktuar detajet e kontratës. Prioritet për 24-vjeçarin mbetet tregu i huaj dhe vetëm nëse nuk do të jetë i kënaqur me ofertat që do të marrë nga jashtë, Hasani do të marrë nën shqyrtim ofertat në Shqipëri. Një mundësi që nuk përjashtohet, pasi Skënderbeu do të ishte ekipi i parë që do të ishte i gatshëm të merrte shërbimet e mesfushorit.

KUKËSI

Në këtë pikë të kampionatit, ndoshta kontributi i Edon Hasanit do të do të ishte mjaft i nevojshëm për Kukësin. Mjafton që të kujtojmë deklaratën e Lenës pas ndeshjes me Teutën, që të konfirmohet diçka e tillë: “Për pjesën e Hasanit, besoj është zgjidhur nga ana e presidentit, por unë do të thotë që në këtë moment do na duhej çdo lojtar. Mendoj se Hasani do na bënte punë”. Hasani konsiderohej si një lojtar me peshë tek ekipi i Kukësit dhe largimi i tij pa përfunduar sezoni habiti të gjithë. Me verilindorët Hasani luajti për thuajse tre sezone, duke arritur që të fitojë Kupën dhe Superkupën nën fanellën e Kukësit.