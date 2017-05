Nuk përmbahet Milani, bllokon edhe një lojtar!

Vazhdon super merkato e Milanit, që ka ndër mend të bëjë të paktën 6 goditje të mëdha për t’u rikthyer në nivelet që i takojnë. Drejtuesit Fasone dhe Mirabeli kanë ndër mend që t’i dorëzojnë skuadrën e re Montelës brenda korrikut, në mënyrë që ai të ketë kohë të provojë skema dhe lojtarë në role të ndryshme. E kështu, pas Musakios, Rodrigezit dhe Kesit, që do të kryejë vizitat mjekësore javën tjetër, ditën e sotme ka bllokuar Lukas Bilian.

Mesfushori argjentinas i Lacios, që ka zhvilluar një super sezon, ka refuzuar rinovimin me bardhekaltërit në takimin që ka pasur me presidentin Lotito dhe, sipas “Sky”, ka marrëveshje sekrete me kuqezinjtë. Tashmë mbetet çmimi, që mund të jetë rreth 15 mln euro dhe bonuse në sajë të kualifikimit ose jo të “Djallit” në Champions, pas një viti.