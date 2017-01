“Nuk na njihnin, tani na shohin me respekt”

Rrëfehet Cikalleshi: “Presidenti i Turqisë, mik me presidentin tonë, por personalisht s’e kemi takuar kurrë. Mund të jetë viti i duhur, pse të mos përsërisim Leiçesterin”

Kemi treguar historinë e një klubi, një skuadre, një lagje dhe një tifozerie që si kërpurdhat pas shiu ka nisur të shtohet ndeshje pas ndeshje… Por, kemi harruar, jo me dashje, “ambasadorin” tonë. Verën e vitit 2015, Sokol Cikalleshi braktis Splitin e bukur (Kroaci) dhe Istanbuli paguan plot 1,8 mln euro për kartonin e tij, shifër që do të shpëtojë RNK nga falimentimi i mundshëm, për rroga të prapambetura dhe probleme financiare. Në sezonin e tij të parë, bomberi kavajas shënon 13 gola mes kampionatit dhe Kupës, ndërsa luan edhe në Europa League, por pa lënë gjurmë këtu. Një bast i fituar, edhe pse ky sezon, deri tani, i ka dhuruar shumë pak. Trajneri Avçi, nisur edhe nga konkurrenca, e ka lënë mënjanë sulmuesin, edhe pse në Kupë, megjithatë, sa herë është thërritur në kauzë, ka lënë gjurmë: 3 gola në 4 ndeshje. Në kampionat vetëm 2 ndeshje, ndërsa Istanbuli kryeson kampionatin.

“Dua të tregoj veten time këtu! Nuk kam ndër mend të largohem në janar”, u shpreh sulmuesi shqiptar për “Sport Ekspres” kohë më parë. Por, historia që Cikalleshi do të tregojë nuk lidhet edhe shumë me fushën, por me historinë e kësaj skuadre, përjetimi i tij. E teksa e pyesim nëse ka dëgjuar për lidhjen e presidentit të shtetit, Erdogan, me portokallinjtë, përgjigja e tij është kjo: “Ai ka qenë në inagurimin e stadiumit tonë, para 3 vitesh dhe ajo që di është që presidenti ynë ka mardhënie të mira! Nuk e kemi takuar personalisht, asnjëherë”.

E gjitha, referuar kreut të qeverisë turke. Më pas, në rrëfimin e tij, sulmuesi i Shqipërisë tregon dhe se “fillimisht, në grumbullime, stërvitje e kështu me radhë, vëmendja e medies ishte shumë e vogël, ndërsa tani të gjithë duan të na njohin më mirë. i duket e pabesueshme që në krye të kampionatit turk është një ekip i Stambollit, por jo Gallata, Beshiktashi apo Fenerbahçe, që për Bosforin janë padiskutim më prestigjiozet. Jemi ne! Tifozët kanë nisur të bëhen të numërt dhe po na mbështesin ashtu si duhet. Mendoj se ky mund të jetë viti i duhur. Si Leiçesteri? Pse jo, futbolli është i bukur edhe për këtë”, shprehet Cikalleshi për “Sport Ekspres”, ndërsa i ngacmuar se si kundërshtarët tashmë i shohin shprehet: “Sigurisht, me respekt. Por, në fillim s’ka njihnin… Kur mbërrita unë të paktën”.