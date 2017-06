Nuk ka dyshime, ja formacioni i korçarëve në Europë

Kur duhen edhe pesë ditë deri në startin e ndeshjes së parë Skënderbeu-Sant Julia, Daja thuajse e ka ndarë mendjen për formacionin. Duke parë stërvitjen e djeshme, mund të themi që skema taktike do te jetë 4-3-2-1.

Gjithçka do të nisë në portë me kapitenin e bardhekuqve Orges Shehi. Edhe prapavija asnjëherë nuk ka pasur dyshime, teksa Vangjeli dhe Mici do të jenë nga krahët, ndërkohë që Radas dhe Jashanica do të mbyllin qendrën e mbrojtjes. Tefik Osmani edhe njëherë do të jetë i vetëm përpara mbrojtjes, ndërkohë që Donjet Shkodra do ta nisë nga starti, me Lilajn në krah. Gavazaj dhe Latifi do mbështesin Vujoviç në majën e sulmit. Ky formacion mund të ndryshojë vetëm nëse do të ketë ndonjë problem dëmtimi.