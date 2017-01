Një vlonjat i famshëm për stolin e Shqipërisë U15

Pak nga pak, po plotësohet organika e ekipeve kombëtare, sepse sot është emëruar edhe trajneri i ri i Kombëtares shqiptare U15.

Pas largimit të trajnerit italian Alesandro Reçenti, Presidenti i FSHF-së Armand Duka mori në shqyrtim shumë kandidatura, duke vendosur të emërojë në krye të Shqipërisë U15 Eqerem Memushajn.

Bëhet fjalë për një ish-futbollist me emër te Flamurtari i Vlorës, por mbi të gjithë vlonjati i njohur ka edhe shumë eksperiencë si trajner, si me moshat, ashtu edhe me ekipet e para, duke nisur nga Flamurtari e deri së fundi te Bylisi.

Së shpejti Memushaj do të bëjë edhe prezantimin dhe do të shpalosë objektivat e tij për këtë grupmoshë.