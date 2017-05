Një premio mërzit Kukësin, sot mbledhje për sqarim

Jurgen Zela

Të shtunën Kukësi do të ngrejë në qiellin e Gjirokastrës trofeun më të rëndësishëm në vend. Pas fitores me Skënderbeun, mes shumë polemikash, verilindorët siguruan matematikisht titullin e parë kampion në histori. Pas plot pesë vitesh objektivi madhor u arrit dhe presidenti Gjici u shfaq jo pak i lumtur për këtë arritje madhore. Mjafton që të shiheshin lotët në sytë e bosit të Kukësit për ta kuptuar diçka të tillë. Që nga dita e parë që presidenti Gjici ka marrë drejtimin e Kukësit ëndrra e tij ka qenë titulli kampion. Gjatë gjithë kampionatit, numri 1 i klubit i ka stimuluar shpesh lojtarët e tij me premio. Për arritjen e titullit kampion normalisht pritshmëritë për shifrën e shpërblimit ishin të mëdha, sepse mjafton që të kthehemi vetëm pak javë pas në kohë, ku për një barazim me Partizanin shpërndau 50 mijë euro. Titulli u arrit dhe tashmë ka mbetur vetëm ngritja formale e trofeut, vetëm pas 3 ditësh, por ndwrkohw ka paqartësi pwr shpërblimin e premtuar nga presidenti, pasi vetw ai ka futur nw ankth futbollistwt me deklarata kontradiktore.

A KA PREMIO?

Në një dalje në “Rubrikën sportive” në TVSH, presidenti i Kukësit deklaroi se nuk do të ketë asnjë premio, për skuadrën e tij. Kjo befasoi jo pak, jo vetëm për faktin se në asnjë moment nuk është kursyer, por pas ndeshjes u mësua se ai kishte vendosur një shifër prej 100 mijë eurosh. Fillimisht për “Sport Ekspres” ai pati thënë: “Do të ketë një premio, por ende nuk e kemi vendosur se sa do të jetë, kur ta vendosim do ta mësoni”.

KONFIRMIMI

Paralelisht me presidentin Safet Gjici, në “Ora News” ishin të ftuar tre futbollistë të Kukësit, ndërsa në “Supersport” trajneri Ernest Gjoka. Rreth çështjes së premios trajneri dhe lojtarët e konfirmuan se presidenti ka vendosur premio para ndeshjes. Për më tepër lojtarët zbuluan dhe shifrën, e cila ashtu siç ishte publikuar dhe më parë ishte 100 mijë euro. Gjatë emisionit futbollistët janë njohur dhe me deklaratën e bosit të tyre, i cili kishte mohuar se ka vendosur një premio, aq më tepër shifrën që përflitej.

SITUATA

Presidenti Gjici e thekson gjithnjë faktin se ai është një person korrekt me futbollistë e tij. E konfirmuar mund të themi, pasi deri më tani Kukësi është një ndër të pakta ekipet që asnjëherë nuk është përfolur për rroga të pamarra apo vonesa disa-mujore. Në këtë situatë lojtarët besojnë tek presidenti i tyre, por sigurisht që deklarata në TVSH nuk u ka pëlqyer. Me konfirmim publik që para ndeshjes është njoftuar se sa do të jetë premio për ekipin, disa nga futbollistët kanë shfaqur pakënaqësi. Objektivi është arritur dhe normalisht futbollistët përveç lavdisë së madhe që ju jep statusi i kampionëve, i janë gëzuar dhe përfitimeve financiare. Siç bëhet e ditur, sot presidenti i Kukësit do të ketë një mbledhje me lojtarët dhe stafin teknik dhe një nga temat kryesore do të jetë kjo e premiove, ku gjithçka do të sqarohet. Në Gjirokastër me siguri duhet të jenë të gjithë lojtarët, madje dhe ata që kanë pasur shumë pak minuta në këmbë, sepse do të marrin medaljet e arta të kampionit, por nuk është çudi që ndonjëri të mungojë dhe këtu nuk bëhet fjalë për mungesa me arsye familjare apo personale, por për ndonjë hatërmbetje të vogël premiosh, gjithnjë nëse presidenti Gjici zgjedh vendimin e prezantuar në RTSH. Gjithsesi, të gjithë lojtarët mund ta konfirmojnë premion 100.000 euroshe, vendimi i takon bosit.