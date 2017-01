Një debat në sytë e skuadrës largoi Ilir Dajën

Edhe tani pas dy muajve trajneri i Skënderbeut dhe ish-i i bardhebluve, Ilir Daja “nuk e di akoma të vërtetën” për largimin nga Tirana? Ose më saktë e vërteta është aty, por askush nuk e ka zbuluar. E vërteta është vetëm një dhe trajneri tiranas e di shumë mirë, ose më saktë e ka kuptuar, ndonëse ndonjë shpjegim i qartë nga presidenti Halili nuk iu dha. Fjalët e tij të atëhershme dhe ato të djeshme tregojnë qartë se ai është larguar pa asnjë shpjegim.

Ilir Daja është shkarkuar për ndeshjen me Luftëtarin dhe jo për rezultatin, që në fund ishte një humbje. Por për një incident që ka ndodhur pas ndeshjes. Edhe pse nuk pretendojmë që të jemi e vërteta, historia është e qartë. Rezultatet i jepnin të drejtë Ilir Dajës, por tiranasi që është shpallur kampion më parë ka bërë një gabim taktik në raport me presidentin. Pas humbjes në Peqin palët, thuhet se kanë debatuar dhe ka pasur një problem të vogël. Daja nuk ka pëlqyer që takimi mes skuadrës së tij dhe Luftëtarit u luajt në Peqin. Për këtë përflitet se fill pas takimin ai u ka kërkuar drejtuesve llogari përse kjo ndeshje u luajt jashtë fushe, ndërkohë që mund të luhej siç bëri Partizani dhe skuadra të tjera. Gabimi i Dajës ishte që këto fjalë i ka thënë në sy të lojtarëve dhe presidentit. Kjo nuk i ka pëlqyer drejtuesit bardheblu dhe këtu ka qenë krisja e parë dhe e madhja mes Halilit dhe Dajës.

Goditja e dytë dhe përfundimtare ka qenë ndeshja në Laç mes bardhebluve dhe Vllaznisë. Edhe në këtë rast Daja nuk ka qenë dakord me drejtuesit, por nuk ka pasur çfarë të bëjë. I gjendur në situatë ku kishte bërë kundër presidentin, Daja u shkarkua.

Ndoshta fjalët e Dajës ia kishin “thyer zemrën” presidentit Refik Halili që vendosi largimin pas atij 0-0 në Laç.

Vetë presidenti Refik Halili fjalën e tij të gjatë që mbajti para shikuesve shqiptarë të dielën duke u gdhirë e hënë, u shpreh se çështja kishte të bënte me rezultatet. “Largimi i Ilir Dajës ishin vetëm rezultatet. Ai ishte shumë korrekt, por në fund e vendosën rezultatet. Vendimin nuk e morra unë, por gjithë stafi. Të gjithë së bashku e morëm vendimin. Dajës i uroj shëndet, mbarësi dhe punë të mbarë. Mireli ka dy pikë më pak se Daja. Largimin e bëra sepse mendoj të shkojmë përpara. Nëse nuk shkojmë përpara, atëherë nuk shkojmë përpara”, tha Halili. Fjalë diplomatike që u hodhën poshtë nga Ilir Daja. Ditën që u shkarkua, por edhe dje, Ilir Daja përdori ironinë. “Është si një “një rrufe në qiell të pastër”. Kemi punuar shumë për një projekt që kishte Tirana këtë vit, edhe pse me një kohë të pamjaftueshme. Humbjen me Luftëtarin nuk po e marr në konsideratë, pasi vetë terreni bëri atë që u pa më pas në lojë. E thashë më lart, e pamjaftueshme, pasi edhe ekipi u kompletua vetëm në fund të gushtit”.

Ky ishte Ilir Daja dy muaj më parë.

Ilir Daja koleksionoi vetëm një humbje, por djegëse, në Peqin kundër Luftëtarit, e që mjaftoi që të tronditeshin themelet e Dajës, ndërsa barazimi kundër Vllaznisë u bë fatal për të.

Olsi Avdiaj