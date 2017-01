Një birrë me Elisën, kalendari hot i 2017-s!

Ajo quhet Elisa Scheffler, është një modele e njohur, fama e së cilës kalon edhe kufijtë italianë. E lindur në Lago di Garda, aktualisht modelja ndodhet në Doha të Katarit, për të zhvilluar një set fotografik, teksa ka realizuar edhe kalendarin e saj për vitin 2017. Një kalendar, i realizuar nga Enriko Riçiardi, në të cilin muaji janar, edhe pse i ftohtë, duket më i nxehti, me Elisën, e cila pozon me një kriko birre në dorën e saj duke treguar format perfekte të trupit. Shougirl-ja italjane është e njohur për hiret e saj, teksa kjo ka bërë që fansat e shumtë mezi presin fotot e kalendarit të saj. E çka mund të dojë një mashkull më shumë sesa një femer të bukur si Elisa dhe një kriko birre për të shuar etjen në këtë stinë të ftohtë, ku temperaturat zbresin nën zero?!