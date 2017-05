Nis spastrimi, Honda lë Milanin

Keisuke Honda ka konfirmuar se do të largohet nga Milani në fund të sezonit aktual, pas golit të shënuar dje ndaj Bolonjës.

Kuqezinjtë siguruan vendin e gjashtë në Serinë A, duke u kualifikuar për në Europa League, ndërsa japonezi u fut në pjesën e dytë dhe shënoi golin e dytë të ndeshjes.

Me vetëm 7 ndeshje të luajtura këtë sezon, prej të cilave vetëm një nga fillimi, Honda ka vendosur të ndryshojë ambient: “Të dashur tifozë të Milanit, kanë qenë 3 vite e gjysmë sfidues dhe të vështirë, që më kanë rritur si person. Do të largohem nga Milani në fund të sezonit, por shpresoj që të shihemi sa më shpejt. Nuk e di kur, ndoshta nuk do të jem më futbollist, por deri atëherë, do të vazhdoj të punoj fort, për të arritur qëllimet e mia. Forca Milan!”.

Mesfushori 30-vjeçar u bashkua me Milanin në vitin 2014, kur la CSKA Moskën.