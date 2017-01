Niang bëhet “anglez”, firmos për Uotfordin

M’Baje Niang lë Milanin, duke bërë një hap tjetër pas në karrierën e vet, sepse e nisi shkëlqyeshëm sezonin, por ka humbur në muajt e fundit.

Sulmuesi i talentuar francez është në Londër, ku tashmë po zhvillon vizitat mjekësore dhe do të prezantohet pasdite me fanellën e Uotfordit.

Klubi anglez, i zotëruar nga familja Poco, që zotëron edhe Udinezen, do të paguajë 500.000 euro për huazimin deri në qershor, ndërsa do të ketë mundësi ta blejë Niangun për 18 milionë euro, nëse sulmuesi do të përmbushë pritshmëritë, siç shpreson edhe Milani, sepse përndryshe do të detyrohet ta rimarrë talentin që nuk po shpërthen dhe duket në rrugën e gabuar.