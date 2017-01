Nga Moreira te Muzaka, ja Kukësi i deritanishëm

Kryesuesit e kampionatit janë rikthyer në Shqipëri pas minifazës përgatitore në Antalia. Kur duhen ende dhe disa ditë që merkato të mbyllet në këtë drejtim Kukësit nuk i ka mbetur shumë punë. Pas plot katër vitesh në superiore Kukësi duket se ka fituar eksperiencën e duhur për të menaxhuar situatat e ndryshme. Moreira, Ebong, Muzaka, janë disa nga çështjet më pikante të këtyre ditëve, por që Kukësi nuk po lodhet shumë për zgjidhjen.

MOREIRA

Kur ka kaluar afati i përcaktuar nga klubi i Kukësit për rikthimin e sulmuesit brazilian Felipe Moreira, drejtuesit verilindor por dhe lojtari janë në mendje të ndryshme. Siç deklaroi dje braziliani për gazetën tonë se çështja do të shkonte në FIFA, duke pretenduar se nuk është paguar prej më shumë se shtatë muajsh, sot ka reaguar dhe klubi i Kukësit. Për “Sport Ekspres”, një nga zyrtarët e Kukësit është shprehur se lojtari mund të bëjë çfarë të dëshirojë, pasi klubi është në rregull me dokumentacionet. Siç duket, padia e lojtarit në FIFA nuk e tremb Kukësin. Një çështje interesante, që pritet të marrë zgjidhje nga organi më i lartë ligjvënës i futbollit. Kukësi asnjëherë më parë nuk ka qenë në një çështje në FIFA.

MUZAKA

Merkato e Kukësit këtë sezon ka qenë ndryshe me sezonet e shkuara, kur afrimet e panumërta nuk çonin në rezultatet e pritshme. Emri i Gjergji Muzakës doli në listën e dëshirave të Gjokës menjëherë sapo u zyrtarizua se bashkëpunimi i tij me Tiranën kishte mbaruar. Nëse Muzaka do ishte një lojtar i lirë, me siguri që firma me kuksianët do ishte hedhur mbi kontratë, por me kalimin e ditëve dera po mbyllet dhe diçka të tillë e konfirmoi dhe trajneri Gjoka për “Super Sport”, duke deklaruar se nuk mund të negocionim me një lojtar që ishte ende i lidhur me një ekip tjetër. Duke i shtuar dhe faktin se organika e kampionëve të dimrit është e plotësuar dhe se Muzaka fizikisht nuk është më ai i dikurshmi, mund të jetë tepër vonë kur lojtari të zgjidhë përfundimisht kontratën me Tiranën.

EBONG

Elton Kale dhe Simon Rrumbullaku janë dy lojtarët që i janë bashkuar zyrtarisht klubit të Kukësit. Mbrojtësit dhe mesfushorit prej ditësh pritej që t’i bashkohej dhe sulmuesi 21-vjeçar, Kufre Ebong, dhe kjo gjë tashmë është e konfirmuar nga klubi, pasi nigeriani ka arritur marrëveshjen. Lojtari pritet të firmosë si një talent me perspektivë, që në të ardhmen të mbushë dhe arkat e klubit nga shitja e mundshme e tij. Pavarësisht kësaj, ardhja e tij u bë si “odise”, sepse është shtyrë disa herë.