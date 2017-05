Nga mesnata në mesnatë, në Kukës ka vetëm festë

20 maji në qytetin e Kukësit, 24 orë folën vetëm me gjuhën e futbollit. Në verilindje ndodh gjithçka.

Në Kukës luhej një nga ndeshjet më të rëndësishme që ky qytet kishte pritur. Në mes ishte trofeu më i rëndësishëm sportiv në vend. Kukësi me synimin madhor për titullin e parë kampion, ndërsa Skënderbeu për të vazhduar marshimin drejt të shtatit. Qyteti i vogël verilindor ishte për një ditë kryeqendra e sportit shqiptar.

MESNATA

Ndoshta nuk ka qenë diçka që u ka pëlqyer shumë, por tifozët u kanë bërë një surprizë lojtarëve të vet. Ora shënon 00:50 minuta, lojtarët i pret një ndeshje e madhe dhe sigurisht duhet regjim. Tifozët besojnë se mund të ja dalin dhe me pak orë gjumë, sepse një grup i vogël shkon për të motivuar djemtë. Disa nuk e prisnin dhe u trembën, por më pas ua kanë falur atë prishje të qetësisë, sepse synimi ishte i mirë, për të treguar mbështetjen ndaj tyre. Largohen tifozët dhe lojtarët të urdhëruar që të pushojnë duhet të gjejnë dhe njëherë takim me gjumin.

MËNGJESI

Një ditë e kthjellët, temperatura normale pranverore dhe e vetmja gjë që flet është futbolli. Drejt gazetashitësit, pak metra sipër hotelit ku qëndron Kukësi, ende pak lëvizje, por kur pyet për gazetat me një vështrim shihet që kërkesat janë vetëm për ato sportive. Biseda normale: Kush do të shënojë? A do t’ia dalim? A do ta ngremë sot titullin. Ora 17:30 kur fillon ndeshja ende ishte larg, duhej dhe shumë orë. Një kafe tek hoteli i Kukësit, stafi, presidenti, lojtarët në tavolina, të qetë, ose nuk e shfaqin presionin. Gazetat në duar, për të lexuar një këndvështrim ndryshe. Më shumë se asnjëherë në hotelin e Kukësit tavolinat ishin plot. E pamundur që lojtarët të rrinë të qetë. Të gjithë duan të flasin me ta, të bëjnë një foto, të firmosin një bluzë. Kalojnë orët, rrugët fillojnë të vishen me vishen me blu. Ndeshja e sezonit, diçka e pritshme.

MESDITA

Është ende mesditë, por tashmë ndeshja ndjehet. Asnjëherë më pranë titullit kampion. Me flakadanë, me fishekzjarrë, me këngë dhurojnë jo pak spektakël në rrugët e Kukësit. Tifozët të dashuruar me ekipin e tyre i detyrojnë lojtarët që të presin pa fund miq. Ora 13:00 tashmë lokalet janë plot me tifozë, rrugët gjithashtu, përgatitjet e fundit për të shkuar tek stadiumi.

PARA NDESHJES

Tre orë para ndeshjes, jashtë stadiumit të Kukësit ka me dhjetëra tifozë, policia afrohet drejt stadiumit. Në tribunën VIP ka shumë tifozë, të cilët kishin shkuar shumë kohë më parë, për të përfituar që të mos paguajnë biletë në sektorin më komod, por nuk ju ecën pasi policia i nxjerr jashtë. Tifozët jashtë stadiumit janë të jashtëzakonshëm, asnjëherë më të elektrizuar se kaq. Presin me padurim hapjen e dyerve. Në stadium skuadra e parë që mbërrin është Skënderbeu, lojtarët prekin dhe fushën. Të Kukësit vinë më pas, nuk preferojnë që të dalin në fushë paraprakisht, por vetëm kur vjen ora për të dalë në nxehje. Stadiumi fillon të mbushet, nga kontrolli i imtësishëm intensiteti i madh i detyron që të përshpejtojnë derisa pak minuta para fillimit të ndeshjes hapen dyert. Stadiumi i tejmbushur, atmosfera elektrizuese. Shumë gazetarë, shumë personazhe të njohur. Presidenti Safet Gjici vjen në stadium. Menjëherë në fushën e lojës. I tensionuar. Pasi flet me disa nga miqtë e tij, gazetarët dhe pjesëtarët e tij të stafit menjëherë niset drejt ambienteve të brendshme. Vjen homologu i tij Ardian Takaj dhe trajneri i kombëtares Xhani De Biazi. Së bashku dhe me shumë personazhe bëhen bashkë në sallën e presidencës. Jashtë fillon dhe ndizet atmosfera. Afrohet ora e ndeshjes, gjithçka gati. Lodra dhe cule në stadium, një festë e madhe, ende pa u luajtur ndeshja.

KOREOGRAFIA

“Zeqir Ymeri” priste një ndeshje shumë të madhe dhe tifozët e kishin vlerësuar maksimalisht duke mos lënë asnjë stol bosh. Spektakël që pa filluar ndeshja, por koreografitë nuk ishin të pakta. Banderola të shumta të vendosura hekurat e stadiumit, por dhe në duart e tifozëve. Binin në sy banderolat për kapitenin Hallaçi, i cili luante ndeshjen e tij të 201, Musollin që kishte 5 sezone me Kukësin, por dhe falënderim në gjuhën kroate për Pero Pejiç dhe Matija Dvornekoviç dhe gjithashtu dhe portugalisht për brazilianët Karioka, Kale dhe Rangel. Tifogrupi “Mërgata” kishte përgatitur spektaklin duke shpalosur një banderolë të madhe me mbishkrimin “Dielli i ri po lind n’Shqipëri”. Stema e Kukësit, një diell i madh dhe trofeu i titullit kampion. Spektakël i gjithi për t’u shijuar.

HALLAÇI

Kapiteni i Kukësi zbriste për herë të 201-të në fushë nën fanellën e Kukësit. Klubi i kishte përgatitur një surprizë dhe vetë presidenti Safet Gjici zbret dhe i dhuron bluzën me numrin 200. Kuksiani i vetëm që luan titullar tek Kukësit ka dhe zemrat e tifozëve me vete, kuptohet nga entuziazmi i madh që tregojnë duke brohoritur emrin e tij.

NDESHJA

Në një stadium të tejmbushur ndodh gjithçka, ka tension, ka sharje, ka dhe emocion. Kartoni i kuq rrit entuziazmin në shkallët e stadiumit. Shumë pak raste, e pritshme pasi ishte një finale. Presidentët pranë njëri-tjetrit. Pak histori 45-minutëshi i pjesës së parë.

PUSHIMI I NDESHJES

Presidenti i Kukësit Safet Gjici e priste me ankth golin dhe nuk mund të qëndronte pa i dhënë këshillat lojtarëve të tij, 10 minuta në dhomat e zhveshjes dhe më pas shkon në tribunë. Lojtarët vetëm pak minuta më pas dalin në fushën e lojës. Takaj qëndron me De Biazin dhe bisedon qetësisht me të. Tifozët në akth, golin e duan po aq sa dhe presidenti.

PJESA E DYTË

E nis me gol Kukësi dhe të papërmbajtshëm kuksianët, të cilët e shohin veten kampionë. Pretendime për 11-metërsh nga korçarët shoqërohen me kontestime, tensioni kalon dhe në tribuna. Disa shishe fluturojnë, por reagon Gjici, i cili çohet për t’i qetësuar vetë tifozët. Afron fundi, në pistë gati i gjithë stadiumi i Kukësit. Pejiç shënon golin e dytë dhe festa e ligjshme. Jorgji sinjalizon përfundimin e ndeshjes dhe në fushë tifozët ia nisin valles.

FESTA

Titulli i parë kampion në histori. Lot gëzimi, përqafime dhe gjithçka në një atmosferë feste të jashtëzakonshme. Gjici i përlotur, në krahët e tifozëve. Hallaçi, Shameti, Gjoka, Pejiç, Emini etj, konsiderohen heronj nga tifozët. Të gjithë lojtarët e shohin veten në ajër. Valle dhe këngë. Gjici i papërmbajtshëm saqë kur dëgjohet vërshëllima e trefishtë e shpërthen derën e dhomave të zhveshjes. Intervista pa fund, asnjë lojtar nuk mbetet jashtë vëmendjes. Nga fusha në dhomat e zhveshjes. Nuk ndalon festa lojtarët të entuziazmuar, disave ju ikën zëri. Bluzat nuk dihet nga përfunduan, titulli i bëri me krahë.

DARKA

Festa zhvendoset në qytet. Tifozët së bashku nuk ndahen. Ka atmosferë të papara që vazhdon deri në mesnatë. Presidenti Gjici qëndron me ta dhe nuk nguron të përshëndetet me të gjithë. Urime pa fund dhe një festë e shfrenuar. Nga emocionet e mëngjesit tek festa e paparë e darkës. Kukësi vijon të jetë në festë dhe në këto momente që shkruajmë. A mbaron me kaq? Trofeu ende nuk është dorëzuar, në Kukës premtojnë një festë që nuk është parë asnjëherë. Një titull kampion i duhej këtij qyteti, së paku për kuksianet të cilët tashmë përjetuan një gëzim nga të paktat aktivitete që zhvillohen në qytetin verilindor.