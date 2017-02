Nga “Kukësi te Kukësi”, sa shumë firo për Tiranën!

Gjergji Stefa

Java e tretë e kampionatit, Tirana debutonte në kryeqytet pas 2 barazimeve në transfertë. 3 mijë tifozë në stadium, afrikanët ishin federuar, klima është deri diku e pranueshme. Tirana ka vërtet vite pa fituar diçka të madhe, por fillimi i edicionit dha një shpresë që ky vit ndoshta do ishte ndër të duhurit. Pas asaj ndeshjeje, njerëzit filluan duke ëndërruar: Europa është e sigurt, mund të bëjmë më shumë. Në të vërtetë Tirana atë ditë bëri një nga ndeshjet më të mira të këtij kampionati. 2-2, por mund të mbaronte dhe 5-2. Asnjëherë më pas Kukësi nuk u vu aq shumë në vështirësi, ndërsa Mervejl u paraqit si një yll i vërtetë. Tifozët ishin të kënaqur, ndërsa presidenti dhe lojtarët shikonin në sy trajnerin Daja. Kemi rrugë të gjatë bashkë. Disa ditë përpara ndeshjes së javës së tretë, Daja ishte vënë në diskutim, sidomos pas një barazimi në Laç. Atë ditë u njoftua që shumë shpejt do jetë i gatshëm dhe sulmuesi Sise, një “panterë” e vërtetë, një nga ata që shënon 15 gola në edicion. Pas asaj sfide, trajneri Gjoka që sot është në vend të parë, tha që Tirana është kandidate kryesore për të fituar titullin kampion.

18 ndeshje kanë kaluar që nga ajo ditë dhe Kukësi është tjetër gjë, por gjithashtu dhe Tirana. Sot diferenca është thelluar ndjeshëm. Kukësi është 15 pikë para Tiranës, ndërsa kjo e fundit nuk e ka më shkëlqimin e javëve të para. Hera e fundit që Tirana bëri diçka për t’u mbajtur mend, ishte java e gjashtë, Tirana-Skënderbeu, fitore 2-1. Që nga ajo ditë, Tirana nuk “është më”.

2017-ta do jetë ndoshta një nga vitet më të vështira bardheblu. Është gjithnjë e hapur mundësia për të fituar Kupën dhe për të shkuar në Europë – një ironi e madhe, sepse këtë nuk e arrin prej vitesh – po realisht perceptimi i përgjithshëm është se ky mund të konsiderohet një vit tranzicioni. 4-5 lojtarë – jo të gjithë prej tyre përcaktues – u larguan me ndërgjegje të plotë nga klubi, ndërkohë që bllokimi i merkatos i hoqi mundësinë Bakajt të luante me ta. Për momentin 4-5 lojtarë janë të dëmtuar, ku spikasin Karabeci dhe Kërçiku, alternativa të rëndësishme për trajnerin Josa. Me asnjë shpresë për titull, me një luftë nervash me të shkuarën e borxheve dhe të tashmes me tifozët kjo pas vendimit që Partizani të luajë në atë që e quajtën shtëpia bardheblu.

Kjo Tirana-Kukësi e kësaj jave nuk do jetë si ajo e javës së dytë. Stadium pritet të jetë bosh, Tirana nuk ka më sharmin e javës së tretë, Daja ka ikur, e madje as “ylli” Mervejl nuk është i gatshëm, sepse është i dëmtuar. Nëse Tirana meritonte të fitonte 5-2 dhe në fund mbaroi 2-2, çfarë duhet të bëjë të meritojë dhe këtë sfidë, ku Kukësi i vjen jo vetëm si rivali më i fortë, por ndoshta dhe si miku më i madh. A do firmoste sot Tirana që Kukësi të dilte kampion dhe Tirana vetë të fitonte Kupën?