Nga Italia në Durrës, Kastrati: Këtu rigjeta veten, falë profesor Maganit!

Jurgen Zela

Teuta arriti të merrte një pikë me mjaft vlerë, përballë Partizanit, një kundërshtari që objektivin e këtij sezoni e ka synimin e titullit kampion. Nën drejtimin e Maganit, Teuta e këtij viti 2017 duket se ka ndryshuar dhe është po e njëjta me atë të sezonit të shkuar që arriti dhe Kupat e Euopës. Në dy ndeshjet e fundit ne kampionat, “djemtë e detit” i kanë besuar kuadratin e portës të riut Elhan Kastrati. Gardiani i huazuar nga Peskara ka zhvilluar dy ndeshje mjaft të mira dhe i kontaktuar nga “Sport Ekspres”, ai ka treguar arsyen se pse u kthye në Shqipëri, çështjen e mbijetesës dhe nuk ka nguruar të japë opinionin e tij për trajnerin Magani, i cili i ka dhënë besim.

KTHIMI – “U ktheva për faktin se pjesën e parë isha i huazuar tek ekipi i Piaçencës në Lega Pro por nuk gjeta hapësirë. Peskara kërkonte që unë të kisha sa më shumë minuta dhe që më pas të kthehem përsëri atje. Kjo ishte arsyeja pse u ktheva tek Teuta. Këtu kam gjetur një ambient mjaft të mirë. Me profesor Maganin njihesha, pasi para se të ikja ka qenë pikërisht profesori nën drejtimin e Teutës dhe e njihja si trajner. Më kanë pritur shumë mirë dhe shokët e skuadrës, pasi shumicën i njihja që para se të ikja”.

MBIJETESA – “Sa i përket mbijetesës unë shoh që ekipi prodhon lojë, krijon raste, vetëm na mungon finalizimi dhe kemi qenë pa dhe pa fat. Besoj që shumë shpejt do të dalim nga kjo situatë. Me dy ekipet pretendente për titull, si Kukësi apo Partizani, kemi qenë superior dhe shpresoj ta kalojmë sa më shpejt këtë situatë. Jo vetëm un por të gjithë si ekipi presim që ta kalojmë këtë situatë, pasi presioni nuk ka qenë në anën tonë sepse kemi pasur fatin kundër”.

ASPEKTI PERSONAL – “Në aspektin personal jam i kënaqur, por shpresoj për akoma më mirë si për vete ashtu dhe për ekipin. Me Partizanin zhvillova një ndeshje të mirë por nga fundi rrezikova pak në dalje, por jam optimist për të ardhmen. Uroj që t’i shpërblej besimin që më kanë dhënë, duke më besuar portën në këto dy ndeshje të para”.

E ARDHMJA – “Shpresoj që të arrij objektivin me Teutën dhe të kthehem përsëri në Itali, që ta vazhdoj karrierën jashtë”.

MAGANI – “Gjithmonë kur drejtimin e ka pasur profesor Magani, Teuta ka qenë pretendente dhe më stabël në Superiore. Që kur është kthyer përsëri nën drejtimin e Teutës, ekipi ka ecur përpara dhe shpresoj që të arrijmë objektivat. Tek profesori kemi besim të gjithë”.

RIVALËT – “Superiorja është bërë një kampionat shumë i fortë, ku diferencat mes ekipeve janë shumë të vogla. Ndeshjet me të vështira besoj do të vinë tani, duke nisur nga kjo me Flamurtarin. Unë do i shihja të gjitha ndeshjet si finale, duke mos veçuar ndonjë kundërshtar”.