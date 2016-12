Nga Franca në Brazil, sporti shqiptar ul siparin 2016!

Shqiptarët përjetuan një verë të zjarrtë në të gjitha kuptimet. Sheshet plot, tifo për kuqezinjtë në Francë dhe qershia mbi tortë, suksesi ndaj Rumanisë. Shpresa që u shuajt vetëm për…një gol

Anton Cicani

“Rendez-vous”… Deri përpara Europianit “Francë 2016”, ky term, sigurisht, për shqiptarët ishte totalisht i panjohur. Por, ëndrra e bërë realitet nga djemtë e kombëtares, atë ditë të ftohtë në Erevan të Armenisë (fitore 0-3), në eliminatoret e Europianit, na dha mundësinë që të mësonim diçka më shumë, të nisnim ndoshta, pse jo, ndonjë kurs të vogël frëngjishteje. Moto e vitit, natyrisht, do të mbetet e famshmja “me plis për Paris!”, teksa Kulla Eifel dhe kënga e David Getës, “This One is for You” (“Kjo është për ty”) na shoqërojnë edhe sot e kësaj dite në mendime dhe kujtime. Mes më të mirëve, edhe ne, pas një pritje shumë të gjatë, pas një shprese që nuk venitej dita ditës, por që pasurohej më shumë dhe bëhej më e gjallë, deri kur realizimi i dëshirave të çdo shqiptari u materializua…

Faza përgatitore u zhvillua në Austri, teksa skuadra kuqezi zhvilloi 3 miqësore përpara se të nisej për në Francë: Luksemburg-Shqipëri 0-2, Shqipëri-Katar 3-1 dhe Shqipëri-Ukrainë 1-3. Momenti më i dhimbshëm, lista e 23 lojtarëve dhe largimi, ndër lot, i katër “të përjashtuarve”: Rrahmani, Rashica, Shala dhe Gjimshiti.

Perros Gire, një qytezë piktoreske dhe pranë Lensit, vendi i akomodimit të kuqezinjve, ndërsa përgatitja e debutimit është e ndezur. Derbi me shqiptarët e Zvicrës dhe dueli brenda familjes mes Xhakave. Do të mbyllet me një fitore të helvetëve 0-1 dhe me Lorik Canën që del me karton të kuq. Një mbyllje e karrierës jo edhe aq e mirë për gjakovarin. Pas Zvicrës, vëmendja ishte në “Stade de France”, aty ku do të përballeshim me “gjelat” e Deshampit dhe aty ku fituam në tribuna, me dyshen “hot” Rike Roçi-Irid Oksa që bënë xhiron e botës me foton e tyre. Franca do të dridhej dhe vetëm në fund në sajë të Grizmanit dhe Pajet do të gjente 3 pikët e vuajtura. Megjithatë, mbyllja e Europianit do të ishte spektakolare. Me një gol të Sadikut mposhtëm Rumaninë, duke marrë 3 pikët e para dhe duke shpresuar, deri në fund, për një kualifikim në play-off, me Hungari-Portugali 3-3 që nuk na shkoi përshtat…

Pasi u mbyll kapitulli Euro, vëmendja u përqendrua te eliminatoret e Botërorit 2018, ndërsa starti ishte i magjishëm me suksesin ndaj Maqedonisë, në sfidën “maratonë” dy ditore, për shkak të motit të keq. Një gol i Balajt do të na sillte “Bekimin”. Sukses edhe ndaj Luksemburgut jashtë fushe, por edhe dy humbje radhazi, ndaj Spanjës dhe Izraelit në Shqipëri. Megjithatë, ky do të jetë një tjetër kapitull, që do të mbyllet në 2017-ën. Deri atëherë, 2016-ta do të vazhdojë të jetë shija më e bukur…

Ndeshjet e kombëtares në 2016-n

Miqësore

Austri-Shqipëri 2-1

Luksemburg-Shqipëri 0-2

Shqipëri-Katar 3-1

Shqipëri-Ukrainë 1-3

Shqipëri-Marok 0-0

Europiani “Francë 2016”

Shqipëri-Zvicër 0-1

Francë-Shqipëri 2-0

Rumani-Shqipëri 0-1

Eliminatoret “Botërori 2018”

Shqipëri-Maqedoni 2-1

Lihtenshtejn-Shqipëri 0-2

Shqipëri-Spanjë 0-2

Shqipëri-Izrael 0-3



Njolla

Skënderbeu përjashtohet 1 vit nga kupat e Europës

Nëse Europiani 2016 ishte qershia mbi tortë për lëvizjen futbollistike shqiptare, nuk mund të thuhet kështu në nivel klubesh, pasi “njolla” që do të kërkojë pak kohë të fshihet ka të bëjë me përjashtimin e pesë herë radhazi kampionëve të Shqipërisë, Skënderbeut, nga UEFA, në bazë të raporteve për përfshirje indirekte në trukimin e ndeshjeve. Korçarët e çuan çështjen fillimisht në Apel dhe, më pas, në Gjykatën e Arbitrazhit, në Lozanë, por edhe aty, përgjigja ishte negative dhe kërkesa e klubit të Ardjan Takajt nuk u pranua. Kështu, ekipi korçar u detyrua që të bënte një vit pushim, teksa vendin e kampionëve të Shqipërisë e zuri skuadra e dytë e renditur më mirë, Partizani. UEFA publikoi edhe njoftimin zyrtar duke parashtruar nenin 2 dhe pikën nr.4 e Rregullores së Champions League, teksa përgëzonte bashkëpunimin me Sportradar dhe raportimet e luhatjeve të koeficienteve. Një dëm i madh material dhe sidomos imazhi për Skënderbeun dhe për futbollin në vend, ashtu sikurse ka pranuar edhe presidenti i FSHF-së, Armand Duka, duke e cilësuar “njollë”.





Arritja

Partizani në Champions pas 23 vjetësh mungesë

Pas plot 23 vjetësh, skuadra e Partizanit do të kthehej në Champions League, duke zëvendësuar Skënderbeun në një rast të paprecedentë, teksa ishin duke luajtur turin e dytë të Europa League, në sfidën e kthimit në Sllovaki, ndaj Slovan Bratislavës. Të kuqtë, në verën e vitit 1993, u përball në tur të parë me islandezët e Akranesit, duke u eliminuar. Gjatë kësaj vere, shorti i vuri përballë kampionëve të Hungarisë, Ferencvarosh. Pas barazimit 1-1 në “Elbasan Arena”, me golin e Reinaldo Filit, në Budapest sfida ishte drithëruese dhe emocionuese, pasi të kuqtë pësuan gol dhe më pas, falë një autogoli, erdhi barazimi i shumëpritur. Pas 120 minutash, penalltitë vendosën fatin e ekipit të Starovës, ku Alban Hoxha u dallua me pritje fantastike. Në turin e tretë, të kuqtë u përballën me ekipin e Salcburgut, duke u mundur në të dy ndeshjet, si në Elbasan, ashtu edhe në Austri. Sa i përket play-off të Europa League, shorti i vuri përballë rusëve të Krasnodarit, gjithashtu duke pësuar humbje në të dy ndeshjet (vajtje-ardhje).

Trofetë

Kukësi, koleksion kupash me dy trajnerë të ndryshëm

Në pah ka rënë, këtë vit, edhe skuadra e Kukësit, e cila arriti që ta mbyllë me një vend të parë, si kampione dimri, pas dy sezonesh, por edhe me dy trofe të koleksionuar. Në maj, skuadra e verilindorëve do të ngrinte Kupën e Shqipërisë në “Qemal Stafa”, pasi mundi Laçin në finale pas goditjeve të penalltisë. Vendimtare penalltia e Musollit në suksesin 5-4 final (120 minutat u mbyllën 0-0). Por, sikur të mos mjaftonte kupa, për Kukësin ka ardhur, këtë herë me një tjetër trajner (Duro ishte fituesi i Kupës), Ernest Gjokën, Superkupën e Shqipërisë, pasi në finale mundi Skënderbeun. Një sukses i ardhur në “Selman Stermasi”, me rezultatin bindës 3-1. Dvornenkoviç, Emini dhe Pejiç autorët e golave për verilindorët, ndërsa për Skënderbeun, shënues i vetëm ishte Fukui.

Dritëhije në Rio, Gega na nderon në Amsterdam

Luiza Gega dhe Briken Calja, njëra nënkampione Evrope në atletikës e tjetri i pesti në peshëngritje në Brazil, janë kulmet e sezonit. “Rio de Zhaneiro 2016” shfaqja më e zezë e sportit

Gjergj Vyshka

365 ditët e vitit që sapo mbyllim kanë prodhuar në sportin shqiptar jo vetëm emocionet e futbollit dhe të kombëtares, e cila për herë të parë në historinë e saj u kualifikua për në Kampionatin Evropian, por dhe në shumësportësh. Kryefjala e vitit të paktën për sportet individuale kanë qenë Lojërat Olimpike “Rio de Zhaneiro 2016”, atje ku të gjithë provuan të kualifikoheshin me normë. Dhe për fatin e keq Shqipëria ka numëruan delegacionin më të vogël të pjesëmarrjeve të fundit në Olimpiadë. Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj në atletikës, Briken Calja e Evangjeli Veli në peshëngritje, Nikol Merizaj e Sidni Hoxha ishin përfaqësuesit e sportit shqiptar, ndërsa Olimpiada krijoi konfliktualitete për shkak të shumë problemeve që delegacioni shqiptar përfaqësoi në Rio. Gjithçka nis që në ceremoninë e dorëzimit të flamurit, organizuar nga KOKSH në ambientet e hotel “Tirana-Internacional”, atje ku flamurmbajtëses Luiza Gega gjithçka i ka ardhur ministrja e Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla, e jo nga presidenti i Republikës, Bujar Nishanit. Një delegacion që niset palë-palë. E mandej për shkak të mungesës së kostumit të parakalimit, Evangjeli Veli nuk merr pjesë. Krijohet konflikti president i peshëngritjes Elez Gjoza me trajnerin e Briken Caljes, Leonard Toska, për vendin në delegacionin që do të parakalonte. Konfliktet e Caljes me presidentit Bezhani për punën e bursës, mosregjistrimi i Hoxhës me kohën që kishte reale, apo dhe të tjera si këto i vunë “damkën” delegacionit shqiptar që nuk dha atë që duhej për shkak të një çorganizimi të organizuar. Por çfarë ka ndodhur realisht në sportet shqiptare?

Atletika

Luiza Gega, nënkampione e Evropës në 3000 metra me pengesa me kohën 9’28”52, do të ishte kulmi i atletikës për vitin 2016. Por jo vetëm kaq, shtatshkurtra e artë e atletikës shqiptare, është kampione e Ballkanit në sallat e mbyllura më 27 shkurt 2016 në Stamboll. Për shkak të një gjendje gripale nuk del mirë në Botërorin e sallave të mbyllura në Portland, sikurse dëmtimi në tendinin e Akilit e ka penguar të japi më të mirën në Lojërat Olimpike. Një tjetër arritje e atletikës është Izmir Smajlaj, rekordmen kombëtar në kërcimin së gjati me 8.03 metra dhe në trehapësh me 16.30 metra. Është i nënti në Evropian dhe i 21-ti në Olimpiadë.

Basketbolli

Sezoni 2015-2016 ka shënuar Flamurtarin dhe Vllazninë kampion kombëtar për të rritur, sikurse Superior Klimën kampion për paratëreja e të rinj, Vllazninë për të reja. Por mbi të gjitha kulmi ka qenë pjesëmarrja e të gjitha kombëtareve të moshave në Kampionatet Evropiane, ndërsa aksioni për verën e basketbollit, shpallur nga presidenti Avni Ponari, ka shënuar dhe rezultatet e tij. Kostantinides qiprioti i kombëtares së të rriturve, së bashku me amerikanin Boadus do të shënonin kulmet për këtë përfaqësuese, e cila arrin që kualifikueset e Evropianit t’i mbylli me fitoren e 17 shtatorit në Tiranë, 72-65 ndaj Sllovakisë. E tashmë kjo kombëtare me këtë grup përballë Australisë dhe Holandës premton rezultate pozitive në kualifikueset e Botërorit. Përfaqësuesja e femrave, edhe pse i ka humbur të gjitha ndeshjet e saj me Britaninë e Madhe, Italinë dhe Malin e Zi, ka treguar se ka shanse për më mirë. E mandej pjesëmarrja e Tiranës në Ligën Ballkanike, e cila deri më tani ka fituar tre ndeshje dhe ka humbur pesë, shënon rritje e lojës së koshit.

Çiklizmi

Eugert Zhupa mbetet kulmi i këtij viti, sepse është kampion Ballkani si në garën e kronometrit, ashtu dhe në atë të rrugës, që u zhvillua në Elbasan më 1-2 korrik. Ashtu sikurse është shpallur dhe fitues i kampionatit kombëtar, ndërsa Ylber Sefa do të ishte fituesi i Rrethit Çiklistik. Tashmë është duke u kërkuar ngritja e një ekipi profesionistësh, që do të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare.

Mundja

Egzon Shala ka shënuar vendin e pestë në turneun kualifikues të Zerjaninit, por nuk mundi ta marrë kualifikimin me normë për në Olimpiadë. E megjithatë mundja i bëri të gjitha përpjekjet e saj, sikurse ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare, ndërsa Tirana është dominuesja e këtij sporti për vitin 2016.

Peshëngritje

Briken Calja me vendin e pestë dhe Evangjeli Veli me vendin e tetë në Olimpiadë ishin kulmet e shtangës për vitin 2016. Por në Evropianin e Norvegjisë, gjërat nuk shkuan mirë. Tashmë Tirana është konfirmuar si kampione e Shqipërisë, ndërsa riardhja e Begajt dhe Godellit nga dënimi i antidopingut do të shënojë një rritje të forcës për kombëtaren e të rriturve, e cila do të marrë pjesë në Evropianin e Splitit dhe Botërorin e Amerikës. Shqipëria do të jetë organizatore e Evropianit të të rinjve dhe U-23 në Tiranë më 15-22 tetor 2017.

Boksi

Kaloshi, Marinaj, Beqiri kanë qenë ata që kanë provuar të gjitha turnetë kualifikues për në Olimpiadë. Por… E megjithatë janë zhvilluar të gjitha aktivitetet kombëtare e ndërkombëtare, ndërsa Tirana në kampionat e Teuta në Kupë janë fitues përf 2016-ën.

Pingpongu

Teuta e Tomori janë kampionët e Shqipërisë e fituesit e Kupës, ndërkohë që Shqipëra ka zënë vendin e tretë në Ballkaniadën U-21. Pjesëmarrëse në kualifikueset e Evropianit, një grup i cili u zhvillua dhe në Durrës, por ndonjë bereqet.

Volejbolli

Studenti dhe Barleti Volej ishin fituesit e kampionatit, të Kupës së Shqipërisë, Kupës së Federatës për sezonin 2015-2016. Dhe për femra vijon të dominojë Barleti Volej, kurse tek meshkuj është kthyer Partizani. Pjesëmarrja në Ligën e Evropës, ndërsa kombëtarja e femrave fitoi 3-2 me Poloninë e Bjellorusinë ishin majat më të larta të sportit të rrjetës. Për rrjedhojë erdhën dhe lëvizjet e para, Sava Thaka në Poloni e Erblina Bici në Itali.

Të tjerat

Noti, shahu, qitja, karateja, taekondoja, xhudo janë sportet që zhvillojnë të gjitha aktivitetet kombëtare e ndërkombëtare. Por asgjë për t’u shënuar për vitin 2016. E në këtë mbyllje duhet theksuar fakti se ndërtimi i parkut olimpik do të jetë një rritje cilësore për të gjithë sportin në vend për më shumë rezultate e medalje ndërkombëtare.

Lëviz merkato e basketbollit, amerikani Palmer tek Vllaznia

Ende pa u mbyllur viti 2016 merkato e basketbollit shqiptar ka nisur të lëvizë. Ka goditur Vllaznia, e cila ka bërë pjesë të sajën amerikanin Darril Palmer, i cili deri më tani ka luajtur në Estoni me skuadrën Tarvas. Më parë ka luajtur për kolegjet amerikane, ndërsa ardhja e tij tek kuqeblutë përbën kulmin e merkatos. Aq më tepër që presidenti i kësaj skuadre, Sokol Dibra, i kishte premtuar ardhjet si qëllim për ta rishpallur Vllazninë kampione të basketbollit shqiptar. Palmer dallohet për zhytjet spektakolare dhe tek Vllaznia duket se do të shërbejë për gjithçka që i duhet trajnerit Gjeçaj e ndihmësit të tij Hallunaj.

Gjinaj tek Tirana?

Nga faqja e facebookut Basketbolli shqiptar mësohet se Tirana ka arritur akordin me Andrea Gjinaj, që ka luajtur në Itali me Skavolinin. Por menaxheri i përgjithshëm i klubit bardheblu, Anxhelo Koleka, e ka mohuar një lëvizje të tillë. “Të gjithë lëvizjet tona ne i bëjmë të ditur përmes faqes së facebookut të klubit tonë. Nuk e di nga dalin këto zëra, por deri më tani nuk kemi arritur ndonjë akord”, ka përfunduar Koleka.