Nga Bobi te Grande, pas 24 vitesh rikthehet ëndrra e Starovës

Gjergji Stefa

Në 1992 Adrian Aliaj ishte 17 vjeç, gjimnazist në “Qemal Stafa” në kryeqytet. 12 vite më vonë shënoi golin historik të fitores 2-1 ndaj Greqisë, por në adoleshencën e tij ishte pa asnjë diskutim njeriu më i pasur i shkollës. Kampioni i Shqipërisë atë sezon paguhej me 400 dollarë rrogë mujore, ndërkohë që për çdo fitore të Partizanit merrte 15 dollarë. “Isha më i pasur se kushdo, madje fitoja më shumë para se drejtoresha e shkollës. Partizani ishte asokohe një super klub”. Aliaj atë edicion duke qenë fare i ri nuk luajti pothuaj fare. “Rivali” i tij në krahun e majtë të mbrojtjes ishte Alban Tafaj, një ikonë bardheblu, ndërsa Ocelli dhe Shulku, dy figurat e kuqe, luanin në mbrojtje. Sulmuesi kryesor ishte Edmond Dosti, që atë sezon fitoi dhe “Këpucën e Artë” me 21 gola të shënuar. Partizani i atij viti ishte “luks”, financohej nga kompani italiane, ndërsa grumbullimet bëheshin në “Kovalishencën e Mbrojtjes”, ëndrra e shumicës së shqiptarëve për të kaluar pushimet verore. Partizani atë vit nuk e vuri në diskutim kampionatin asnjëherë. Flamurtari, Tirana, Dinamo dhe Vllaznia kishin vështirësitë e tranzicionit, ndërkohë që në Kupë në finale gjetën si kundërshtarë Albpetrolin, skuadrën e Patosit, që në atë periudhë financohej nga kompania e naftës në qytet. Partizani luajti në Kupën e Kampioneve, dhe regjistroi rezultatet 0-0 në Tiranë kundër Ekranas së Islandës dhe humbje 3-0 në Polin e Veriut, ndërsa Albpetroli u eliminua nga Vaduzi i Lihtenshtejnit, 3-1 në fushën e tyre dhe 0-0 në “Qemal Stafa”. UEFA sapo kishte ndryshuar rregullat e përballjeve, klubet e kontinentit tani do luanin fillimisht me të njëjtat ekipe në rang force. Përfundimisht kishte përfunduar epoka prej dekadash ku gjithkush mund të luante me këdo. Dy vite më parë Partizani kishte barazuar 0-0 në Tiranë me Fejnordin, ndërsa në Roterdam humbi 1-0 në çastet e fundit. Sulejman Starova, trajneri i Partizanit, si kampion i fundit në 1993 kish disa vite që ishte pjesë e stafit teknik. Në një foto zyrtare të titullit asokohe, bie në sy një veshje elegante, xhaketë, shall, këpucë fine. Në përgjithësi pjesëtarët e stafit të kuq ishin të veshur mirë. Kur kishin shkuar në Roterdam, qindra tifozë sollën në stadium kutia me ndihma, në përgjithësi veshmbathje. Me shaka Starova disa vite më parë u ka thënë miqve që ai dhe ndihmësi i tij i kohës Hasan Lika prej vitesh vishnin rrobat e ndihmave të Roterdamit. Thonë madje që nëse nuk do kishin pësuar atë gol në minutat e fundit, bujaria holandeze mund të shndërrohej në një zemërim për eliminim. Nuk është e vërtetë, si do që të shkonte ajo sfidë, holandezët i kishin “taksur” ato ndihma.

Starova është një nga ata që megjithëse kanë kaluar 24 vite, të paktën pamjen pothuaj e ka njësoj. Çështje gjenetike, ka njerëz që marrin një lloj hije në një moment të caktuar dhe nuk e ndryshojnë për gjatë gjithë jetës. Sot ai ka një mision të vështirë, të rikthejë Partizanin drejt suksesit të madh, një lloj urie e justifikuar në një ambient që ka aq shumë dëshirë që në fund të ngrejë trofeun madhor.

Në botën e futbollit një histori të tillë e gjen rrallë, ndoshta dhe askund. Imagjinoni një nga klubet më të mëdha të çdo shteti, që pas 24 vitesh kërkon të rifitojë titullin dhe në bankinë të jetë i njëjti njeri. Paprecedent.

Në këto më shumë se dy dekada, Starova i ka bërë pak nga të gjitha. Trajner i Partizanit, ndihmëstrajner i ekipit kombëtar, sekretar në FSHF, trajner me Tiranën (kampion në 2004) 3 herë madje, drejtor sportiv dhe trajner në Durrës, drejtor i përgjithshëm në Kukës dhe trajner, teknik në Kavajë, drejtor, trajner, këshilltar dhe sërish trajner brenda 2 viteve të fundit te Partizani. Gjatë kësaj periudhe të gjatë ka qenë i preferuari i studiove televizive. Në të paktën 3-4 platforma mediatike ka qenë një nga personazhet kryesorë.

“Bobi”, epiteti që i vuri vetes 20 vite më parë, tani është shndërruar në një “Grande”, nofka me të cilën përshëndet gjithë “dynjanë”. Në përgjithësi karakter simpatik, nuk mban mëri, ka një lloj elokuence dhe humori mbi nivelin mesatar, një këndvështrim të tijin për t’i parë gjërat dhe për të gjetur gjithnjë arsye për të mos shndërruar asgjë në personale. Pa asnjë kuptim negativ, është një nga ata që “edhe nëse e hedh nga 15-katëshi, bie gjithnjë në këmbë”, njeri i cili ka ditur të menaxhojë presidentë te vështirë të futbollit, tryezat e shumta të këtij sporti shpesh të mbushura me tymnaja duhani dhe alkooli. Shpesh e kanë akuzuar si stil italian, teknikisht prej vitesh aplikon një katenaçio, ku të barazosh është më mirë se sa të humbasësh, ndërkohë një nga pikat e tij më të dobëta ka qenë gjithnjë raporti me lojtarët kryesorë në skuadër. Kur ishte te Tirana kishte një konflikt të hapur me Devin Mukën, ndërsa te Partizani ditën që u emërua trajner shpalli “non grata” Nexhipin, “luftë” që në fund e fitoi ai me kapitenin e kuq.

Në përgjithësi është një njeri i cili përshtatet në varësi të rrethanave, klubit ku punon, apo dhe bindjeve personale, që asnjëherë nuk i ka kokëforta. Më së shumti marrëdhënia e tij me njerëzit dhe lojtarët ka qenë momentale, një raport i cili nuk zgjat përjetësisht, qoftë pozitivisht apo qoftë dhe moment irritimi. E vetmja marrëdhënia që nuk ka ndryshuar prej më shumë se 10 vitesh, ka qenë ajo me presidentin e FSHF-së Armand Duka. Opozitë konstante, madje dhe publike, këshilltar i dy kandidatëve për president në këto 10 vite, që në fund i kanë humbur zgjedhjet.

Finishi nuk është asnjëherë i bukur për t’u kujtuar, por mesa duket Starova këtë radhë po afrohet drejt kulmit përfundimtar. Me veten ka një bast madhor. Të bëhet trajneri i Partizanit që pas 24 vitesh rikthen titullin në shtëpi. Një jetë e ndarë si i ri mes Tiranës e Partizanit, por në fund e konsideron veten pjesë e familjes së kuqe. Ditën që presidenti Demi nga këshilltar e vendosi trajner, tifozët shpërthyen në akuza, ai i kapërdiu të gjithë dhe duroi. Nëse fiton këtë kampionat do ishte një hakmarrja e ëmbël dhe ndaj tyre. “Asnjë hakmarrje grande, asnjë. Tifozët duhen kuptuar”. Asnjë hakmarrje as për presidentin që sezonin e shkuar e shkarkoi pas 40 pikëve në 18 ndeshje, rekord i kuq në 24 vite. Këtë edicion ka grumbulluar 35, ndërsa presidenti i ka ofruar gati dy skuadra në dispozicion me lojtarë. Të vësh bast për të ardhmen e tij është gati e pamundur, por të thuash që ai ka vënë bast me veten që ky është sezoni i duhur për të dhënë goditjen përfundimtare në karrierë, kjo është pak, por e sigurt.