Nexhipi lë Korabin dhe pret një sinjal nga Partizani

Nderim Nexhipi ka luajtur për më shumë se 10 klube në karrierën e vet, por çuditërisht sapo përmendet emri i tij të shkon mendja vetëm te Partizani. Edhe fazën e parë të këtij sezoni, duke luajtur për Korabin, shpesh fanella e kuqe e klubit debutues ngjante si një tjetër, që mesfushori e ka veshur në vitet 2014-2015 në kryeqytet. Tani Nexhipi duket se i ka dhënë fund me Korabin, aty ku problemet e vjetra zëvendësohen nga të reja dhe ku mungon qetësia për të pasur një sezon normal. Në moshën 32-vjeçare, Nexhipi i ka provuar të gjitha dhe tani kërkon qetësi, ndaj pa krijuar konflikte u ka kërkuar drejtuesve të Korabit që ta mbyllin me kaq. Ideja ishte e bukur, por vështirësitë të mëdha dhe duket sikur Nexhipi nuk është në ambientin e duhur për të treguar klasin dhe për të shfrytëzuar eksperiencën e tij të madhe.

Në të vërtetë, Nexhipit ofertat nuk i kanë munguar kurrë dhe nuk i mungojnë as tani. Prishtina në Kosovë, FK Shkupi në Maqedoni, apo Luftëtari në Superiore, e presin krahëhapur, por janë opsione që mesfushorin nuk e joshin. Shpresa e tij e madhe është një: kthimi te Partizani, aty ku duket sikur nuk është larguar kurrë, aq sa tifozët e kuq e përshëndetin si një prej grupit aktual të lojtarëve.

Vetë Nexhipi e ka bërë një hap, sepse është takuar me presidentin Demi dhe ia ka shprehur dëshirën për t’u rikthyer. Demi nuk ka thënë “jo”, por ngaa ana tjetër respekton rolet, ndaj ia ka lënë gjithçka në dorë trajnerit Sulejman Starova. Ky i fundit sapo është kthyer në Tiranë dhe do të duhet të vendosë për mesfushorin, i cili do të shtonte ndjeshëm cilësinë në mesin e fushës, por natyrisht me përforcimet e fundit Starova ka edhe halle të tjera, sepse shumë lojtarë cilësorë do të duhet t’i mbajë në stol. Nëse shtohet edhe Nexhipi, dihet që vështirësitë shtohen ndjeshëm, aq më shumë kur një ndeshje shkon keq dhe tifozët humbasin durimin. Ndërkaq, Nexhipi pret me qetësi, sepse nëse pista Partizani dështon, nuk përjashtohet tërheqja nga futbolli. E vërtetë, ende i ri, por kur mungon motivimi…