Nesër rinis Kategoria e Parë, luhet në fushë skandaloze

Pas një ndërprerjeje shumëjavore, këtë fundjavë nis pjesa e dytë e kampionatit në Kategorinë e Parë.

Ndeshja e parë, që do të transmetohet edhe në televizion (RTSH), do të luhet nesër (ora 13:00) në Berat, ku Tomori do të presë Pogradecin. Siç shihet edhe nga fotoja, do të luhet në një fushë skandaloze, që turpëron qytetin e Beratit.

Ndërkaq, ndeshjet e tjera do të luhen të shtunën dhe Kamza-Mamurrasi do të luhet të hënën, sërish me transmetim direkt në televizion, ashtu si Dinamo-Sopoti të shtunën.

KATEGORIA E PARE / JAVA 14