“Nëse i ofrojnë 7 milionë euro në vit, atëherë Milani ta shesë për 150 milionë!”

Xhovani Gali, ish-portieri historik i Fiorentinës, por edhe Milanit e Napolit, ka folur për të ardhmen e Xhanluixhi Donarumës.

Ish-futbollisti i njohur beson që talenti kuqezi duhet të rinovojë me kuqezinjtë dhe të qëndrojë sa më gjatë në Milano. Në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, ai u shpreh: “I këshilloj të qëndrojë, vetëm nëse nuk ka frikë nga e ardhmja e tij. Nëse është i vetëdijshëm për aftësitë e tij, atëherë s’ka asgjë për të pasur frikë: do të fitojë shumë dhe do të përfitojë shumë. i këshilloj të qëndrojë i qetë. Është te Milani, ku është shkruar që duhet të fitojë titullin vitin tjetër? Mund të presë një, ose edhe dy. Çfarë do të ndodhë më pas? Zhvlerësohet? Nuk besoj. Të vazhdojë të sillet ashtu sikurse tani, 10 mln sido që të shkojnë gjërat, do t’i fitojë. Besoj te ai. E shoh se sa është i lidhur me Milanin. Gjithë ky nxitim për t’u larguar…

“Ndoshta problemin e ka ai që qëndron prapa dhe firmos çeqe. Xhixho është lojtar klasi, s’mund të vendosë të firmosë në moshën 18-vjeç kontratën e jetës. 2 mln euro e gjysmë rrogë më duken shumë. Nëse ka oferta që mbërrijnë më shumë se kaq, atëherë s’është normale. Nëse gjen dikë që i ofron 7 mln euro rrogë, atëherë i drejtohem Milanit. i dashur Milan, me shifra kështu të them: kërko 150 mln euro dhe lëre të ikë”.