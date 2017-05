Në Kukës me bileta… të paguara

Jurgen Zela

Në “Zeqir Ymeri” gjatë pjesës më të madhe të sezonit hyrja ka qenë e lirë, pa bileta. Edhe në rastet kur hyrja ka qenë me bileta, çmimi ka qenë simbolik në tribunat e tifozëve të thjeshtë dhe vetëm tribuna VIP ka pasus një çmim të konsiderueshëm prej 8 mijë lekësh të vjetra. Ndeshja me Skënderbeun do të jetë takimi final, ku kuksianët me një fitore mund të arrijnë të rrëmbejnë trofeun më të rëndësishme në vend. Mbrëmjen e djeshme, klubi i Kukësit përmes një postimi në sajtin zyrtar, ka njoftuar se hyrja nuk do të jetë e lirë, por me bileta dhe çmimi i tyre do të jetë 20 mijë lekë të vjetra në tribunë kryesore dhe 10 mijë në sektorët e tjerë.

BILETAT – Shefi i klubit të Kukësi, Jonuz Hallaçi, për “Sport Ekspres” sqaroi më saktësisht këtë çështje teksa veçon se asnjë tifoz nuk do të privohet nga mundësia për të ndjekur supersfidën e kësaj jave: “Të gjitha biletat do të shiten, të gjithë tifozët do të hynë në stadium me bileta, me kontroll të rreptë të policisë. Askush nuk do të futet në stadium pa biletë. Çmimi i biletave do të jetë 20 mijë lekë të vjetra në tribunën kryesore dhe në të gjithë sektorët e tjerë çmimi do të jetë 10 mijë lekë të vjetra. Nuk do të ketë dallime në çmim për tifozët tanë dhe atyre miq. Të gjithë ata tifozë të Kukësit që kanë mundësi që të blejnë biletën dhe do të duan të kontribuojnë për arkën e klubit, do e kenë biletën tek biletaria. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi për ta blerë, janë ofruar biznesmenë të Kukësit, dashamirës të ekipit, që të mos privojnë tifozët nga kjo ndeshje, e cila është ndeshja e sezonit më e rëndësishmja për ne. Këto biznesmenë do të blejnë biletat dhe do t’ua shpërndajnë tifozëve që nuk do të kenë mundësi financiare për të blerë një biletë. Tifozët mund të kenë mundësi që të sigurojnë një biletë duke filluar që nga dita e nesërme. E theksoj, asnjë tifoz i Kukësit nuk do të privohet nga mundësia për ta ndjekur këtë takim”.

ORGANIZMI – Normalisht që ndeshja me Skënderbeun do të jetë e një rëndësie të veçantë sepse në rast fitoreje verilindorët do të shpalleshin zyrtarisht kampionët e rinj të Shqipërisë. Për sa i përket kësaj pjese Hallaçi tregon se po merren të gjitha masat që organizimi i ndeshjes të jetë perfekt: “Po marrim të gjitha masat në bashkëpunim me policinë, ambulancat, zjarrëfiksen, duke e vlerësuar këtë ndeshje maksimalisht, për organizimin e kësaj ndeshje sepse është ndeshja më e rëndësishme e sezonit. Ne do të përmbushim të gjitha kërkesat që FSHF dhe rregullorja paracakton, duke marrë këtu parasysh dhe rëndësinë e këtij takimi, që ta përfundojmë me sukses pa pasur asnjë problem”.

MIQTË – “Kemi bashkëpunuar klubin e Skënderbeut që dhe ata të ndjehen mirë në këtë finale. Ju kemi rezervuar 300 vende, aq sa e paracakton rregullorja. Në rast se ndonjë biznesmen do të kërkojë që t’i blejë dhe më pas tu a shpërndajë tifozëve të tyre, mund ta bëjnë online, pa pasur nevojë për të ardhur tek sportelet”.

TIFOZËT – Kjo ndeshje pritet që të sjellë dhe një numër rekord tifozësh, kjo dhe për faktin se në mes është titulli kampion, diçka që në Kukës kanë plot 5 vite që e ëndërrojnë dhe tashmë janë më pranë se kurrë, Hallaçi konfirmon se nga ana e tyre do të jetë një spektakël i vërtetë dhe shumë “fair play”: “Tifozët po organizohen dhe do të jenë “fair play”, me banderola korrekte, pa fyer askënd. Presim të jetë një stadium më shumë se kurrë i mbushur, presim që ta gëzojmë titullin për herë të parë në fushën tonë. Presim që të vinë dhe shumë tifozë nga Zhuri”.