Në Kukës i druhen Flamurtarit

Jurgen Zela

Partizani është lënë pas dhe përqendrimi është te Flamurtari, finalja e radhës. Kukësi e sheh më afër se kurrë titullin, pas rezultatit pozitiv ndaj Partizanit 3 ditë më parë. Këtë fakt e pranuan shumë nga pjesëtarët e klubit të Kukësit pas ndeshjes, megjithatë asgjë s’ka mbaruar dhe e gjithë vëmendja është zhvendosur te ndeshja e së mërkurës me vlonjatët. Kukësi e ka në dorën fatin e titullit, pasi, nëse i fiton të gjitha ndeshjet e mbetura, shpallet kampion. Si fillim, kuksianët duhet të kalojnë Flamurtarin.

PËRGATITJET – Kukësi u është rikthyer dje përgatitjeve për ndeshjen e javës së 33-të. Me moral të lartë, pas pikës së marrë me Partizanin, skuadra veriore ka zhvilluar një seancë në kodrat e liqenit. Sigurisht, përballja me të kuqtë ishte mjaft e lodhshme dhe pas një dite pushim, stafi kishte zgjedhur të mos i ngarkonte shumë lojtarët. Sot Kukësi zbret në fushën e blertë, ku rreth orës 10:00, do të nisë stërvitjen në kompleksin “Internacional” në Pezë. Seanca do të kryhet paradite, sepse pasdite do të nisë grumbullimi. Kukësi do të niset drejt shtëpisë, për t’u akomoduar në një prej hoteleve të qytetit. Nesër skuadra do të zhvillojë dhe seancën e fundit para ndeshjes me Flamurtarin në stadiumin e vet.

FLAMURTARI – Në këtë pikë të kampionatit, çdo pikë vlen shumë. Dhe nëse për Kukësin vlejnë vetëm fitoret, për vlonjatët ndoshta edhe një pikë do të ishte e mjaftueshme, duke ditur që luhet në fushën e kryesuesve. Trajneri Ernest Gjoka ka deklaruar se e njeh forcën e kundërshtarit: “E pash ndeshjen e Flamurtarit me kujdes. Është një ekip me lojtarë shumë cilësorë dhe po përgatitemi për një ndeshje shumë të fortë. Flamurtari do të kërkojë maksimumin përballë nesh, ndaj dhe po përgatitemi seriozisht”, – tha ai. Pas fitores me Tiranën, Flamurtari do të synojë surprizën me Kukësin, pasi shpreson për vendin e 4-t.

BILANCI – Kundërshtari i së mërkurës është një nga të preferuarit e Kukësit, që me vlonjatët ka një bilanc mjaft pozitiv. Në “Zeqir Ymeri”, Flamurtari nuk ia ka dalë të marrë qoftë një pikë. Nuk mjafton kaq, sepse një pjesë të mirë të ndeshjeve Kukësi i ka fituar thellë. Megjithatë, ky sezon nuk është se ka folur keq për vlonjatët, të cilët janë mundur minimalisht fazën e dytë dhe kanë barazuar 1-1 në Vlorë, në të dy takimet.