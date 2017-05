Në Kukës bileta rekord, por me një kleçkë

Në “Zeqir Ymeri” gjatë pjesës më të madhe të sezonit hyrja ka qenë e lirë, pa bileta. Edhe në rastet kur hyrja ka qenë me bileta, çmimi ka qenë simbolik në tribunat e tifozëve të thjeshtë dhe vetëm tribuna VIP ka pasus një çmim të konsiderueshëm prej 8 mijë lekësh të vjetra. Ndeshja me Skënderbeun do të jetë takimi final, ku kuksianët me një fitore mund të arrijnë të rrëmbejnë trofeun më të rëndësishme në vend. Mbrëmjen e djeshme, klubi i Kukësit përmes një postimi në sajtin zyrtar, ka njoftuar se hyrja nuk do të jetë e lirë, por me bileta dhe çmimi i tyre do të jetë 20 mijë lekë të vjetra në tribunë kryesore dhe 10 mijë në sektorët e tjerë.

Megjithatë, klubi sqaron se asnjë tifoz nuk do të mbetet jashtë, pasi do të paguhen shumë bileta nga biznesmenë të ndryshëm. Skemë e çuditshme, që nuk është fort e qartë si do të funksionojë. Ja njoftimi i Kukësit:

NUK DO TË KETË BILETA FALAS!

Biznesmenët e afruar pranë klubit, duke mos dashur të privojnë tifozerinë kuksiane nga kjo supersfidë, kanë blerë me qindra bileta dhe hyrja në stadium do të jetë VETËM me bileta. Tifozët tanë le të përfshihen me tifogrupet për të përfituar biletat, gjë që vlen edhe për Skënderbeun, nëse kanë dëshirën të paguajnë paraprakisht si klub apo nëpërmjet biznesmenëve të ndryshëm.