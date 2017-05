Në FSHF mendojnë ndëshkimet për “tradhtarët”

Elis Bakaj, Gilman Lika dhe Endri Vrapi. Të tre nuk do të jenë në fushën e lojës të shtunën, në finalen e mbijetesës Vllaznia-Tirana, për shkak të kaluarës së tyre futbollistike me skuadra të tjera, edhe pse për Vrapin thuhet se është i sëmurë.

Vendimi i tyre është jashtë logjike, kështu mendojnë shumica e tifozëve dhe kështu mendojnë edhe në FSHF. Një zyrtar i lartë i institucionit të futbollit, që për momentin nuk ka dashur të flasë zyrtarisht, është shprehur se vendimet e lojtarëve janë çmenduri, të pakuptimta dhe të rrezikshme, sepse kthehen në precedentë që mund të prishin garën.

Në FSHF argumentojnë se futbollistët dhe klubet që kanë dyshime, apo që përballen me situata të tilla, duhet të drejtohen në FSHF, sepse lojtarët në fjalë do të ndëshkohen rëndë. “Kjo është prishje e garës. Nuk është e moralshme, që të jesh paguar dhe të refuzosh të luash. Është jashtë të qenit profesionist dhe jo në frymën e “fair-play”-t. Çdo të ndodhte sikur gjysma e lojtarëve të Superiores të bënin të njëjtin veprim, sa herë që luanin me ekipin që më parë kishin veshur fanellën. Një kaos më vete, sepse nuk do të merrej vesh më ndryshimi mes një ndeshjeje të trukuar dhe një reale”, deklarojnë në FSHF.

Shkurt, lojtarët rrezikojnë. Ata mund të jenë objekt i shqyrtimit të çështjes në Komisionin e Disiplinës dhe Komisionit të Etikës. Dhe nëse ndodh kështu rrezikojnë jo pak…