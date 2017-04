Në Durrës fiton frika, hap i vogël përpara për Teutën e Flamurtarin

Pak javë para fundit, shumë pranë zonën së rrezikshme, Teuta e Flamurtari përballeshin sot duke e ditur se humbja mund t’i fundoste.

Fusha favorizonte Teutën, forma kuqezinjtë, ndërsa në fund doli në dritë një 0-0 logjik.

Frika nga disfata ishte e madhe, forca për fitore e vogël, me Maganin e Duron që luajtën shah, duke bllokuar mirë njëri-tjetrin.

Ritëm mesatar, pak raste për shënim, një Flamurtar më në fund bindës në mbrojtje dhe një Teutë pa sulm. Progni i pati dy raste të mira në fillim të pjesës së dytë, por Halili ishte i pakalueshëm, duke treguar se po përjeton një moment të shkëlqyer forme.

Një pikë e merituar për të dyja palët, që afrohen me mbijetesën, por nuk ka mbaruar. Teuta do të ndeshet me Korabin javën e ardhshme, rast i artë për 3 pikë, ndërsa Flamurtari do të presë Tiranën: nëse mposht bardheblutë, mbijetesa do të quhet mision thuajse i kompletuar.

KATEGORIA SUPERIORE, JAVA 31

Teuta – Flamurtari 0-0

Teuta: Kastrati, Beqja, Markoviç, R. Hoxha, Kotobelli, Dita, Sykaj, Hila (Hila 63′), Musta (Magani 75′), Progni, Ribaj (Çyrbja 50′)

Trajner: Gugash Magani

Flamurtari: Halilaj, Jakovljeviç, Mauricio, Veliu, Mersini, Hyseni (Kuqi 90’+1), Telushi, Shkodra (Neziraj 78′), Shehaj, Alvesh (Radoviç 88′), Bushiç

Trajner: Shpëtim Duro

Kartonë të verdhë: Progni 26′ / Telushi 45′, Shkodra 50′