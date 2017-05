Nderohet Bogdani, Shqipëria e nis me barazim “Lazio Cup”

Sfidë e re për Erjon Bogdanin, që dje është nderuar me çmimin “Maurizio Maestrelli” nga organizatorët e turneut “Lazio Cup”, që nisi zyrtarisht dje dhe ku kuqezinjtë kanë barazuar me skuadrën Rasing Roma me rezultatin 0-0. Në grup, Shqipria U19 do të ketë edhe Fiorentinën dhe Kasinon. Ndeshjet do të luhen tre ditë radhazi, me nga dy pjesë që do të zgjasin nga 30 minuta. Kombëtarja synon ta fitojë këtë trofe, për të përsëritur suksesin e arritur në “Roma Caput Mundi”. Trajnerit të U-19, ky çmim iu dha si trajner i pikasur, teksa kishte fituar me parë një tjetër turne në kryeqytetin italian.

LAZIO CUP

Dje

Shqipëria U19 – Racing Roma 0-0

Të mërkurën

Kasino – Shqipëria U19

Të enjten

Fiorentina – Shqipëria U19