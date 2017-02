Naingolan ndez luftën: E urrej Juven, fiton gjithnjë me penallti ose faull

Raxha Naingolan bën të plasë çështja e re në futbollin italian, pas ditësh të tëra që është folur për ankesat e Interit pas arbitrimit jo fort korrekt në Derbin e Italisë kundër Juventusit.

Mesfushori i Romës, duke mos e ditur që po filmohej, lëshon fraza të rënda kundër Juventusit, ndërkohë që bisedonte me disa tifozë.

“Kam refuzuar oferta të rëndësishme, mund të largohesha, kush e vret mendjen për ofendimet. Por unë jam kundër Juventusit që kur kam lindur. Edhe kur isha te Kaliari, e urreja Juventusin”, shprehet belgu, i cili nuk ndalet me aq: “Do të jepja ko..t që të fitoja kundër tyre me Kaliarin, por në Juventus Stadium nuk kam humbur kurrë kur luaja me Kaliarin. I urrej sepse fitojnë gjithmonë me një penallti ose një faull. Kam ardhur te Roma sepse doja të fitoja diçka kundër Juves. Nëse nuk fitojmë titullin, do të fitojmë Kupën e Italisë, keni për ta parë. Me Lacion në gjysmëfinale do t’i fitojmë të dyja ndeshjet”.

Në fund, një tifoz i thotë që të qëndrojë në Romë dhe të bëhet si Toti, por Naingolan përgjigjet: “Nuk më plas fare që të bëhem si Toti”.