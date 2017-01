Muzaka: Korça, motiv për të vazhduar karrierën

Gjergji Stefa

Gjergji Muzaka është blerja e re e Skënderbeut. Lojtari është paraqitur dje në resortin “Tropikal”, në qendrën stërvitore bardhekuqe dhe përshtypjet kanë qenë të gjitha pozitive. Kthehet tek ekipi, me të cilin ka fituar me shumë se me asnjë ekip tjetër dhe shpreson t’i shtojë trofetë këtë sezon. Në intervistën e mëposhtme ai sqaron mënyrën si u nda me Tiranën dhe vlerëson ekipin e ri.

– Të dielën në mbrëmje, në “Instagram”, keni postuar një foto, poshtë së cilës shkruanit: “Nuk doja të mbaronte kështu”, madje me një zemër bardheblu. Çfarë ndjesie patët pas atij postimi?

– Dy vite më parë u riktheva te Tirana me qëllimin për të mbyllur karrierën me skuadrën e zemrës, që është Tirana dhe nuk e kam mohuar asnjëherë. Megjithatë, gjërat nuk shkuan siç doja dhe jo për fajin tim. Jam i bindur, që kam dhënë më të mirën për atë klub dhe falënderoj gjithë ambientin dhe tifozët, të cilët realisht më kanë mbështetur.

– Në javën e shtatë do luash sërish si kundërshtar ndaj Tiranës?

– Do flasim, kur të vijë momenti, por jam i bindur që njerëzit do më duartrokasin. Kam raporte shumë të mira me të gjithë.

– A mund të evitohej ai divorc?

– E përsëris, nuk është as faji im dhe as nuk doja, që gjërat të vazhdonin ashtu.

– Çfarë ndodhi gjatë këtyre dy javëve?

– Kam pasur momente delikate, megjithatë njerëzit më kanë qëndruar pranë. Falënderoj të gjithë trajnerët apo klubet, të cilët më kanë kontaktuar. Në asnjë moment nuk mendova se duhet ta lija futbollin.

– Pse Skënderbeu?

– Kam 15 vite që luaj në nivele të larta dhe sigurisht që kam qenë mirë kudo ku kam shkuar. Skënderbeu është një motiv i madh për të vazhduar karrierën, sepse është një skuadër pretendente dhe për më tepër një ambient, që e njoh mirë.

– Sa zgjatën bisedimet?

– Shumë pak. Presidenti më kërkoi dhe sigurisht i thashë “po”. Nga ana tjetër, më vjen mirë që trajneri dha “OK”-in për afrimin tim te Skënderbeu.

– Dukej sikur me Dajën te Tirana nuk kishit një raport brilant?

– Nga larg dukej kështu, sepse shpesh ndoshta nuk kam luajtur titullar. Jo vetëm që nuk kemi pasur asnjë problem, por kemi kaluar shumë mirë dhe mendoj se kështu do të ndodhë dhe te skuadra e Skënderbeut.

– Ambientin, por edhe njerëzit i njihni në klub…?

– Me Skënderbeun kam fituar më shumë trofe se me çdo skuadër. Presidenti është po ai, trajnerin e njoh, ndërkohë që disa lojtarë janë miqtë e mi, si ata me të cilët kam luajtur, ashtu dhe të tjerët, që i kam pasur kundërshtarë. Mungon vetëm Shkëmbi, i cili nuk është më pjesë e skuadrës.

– Sapo doli njoftimi në faqen zyrtare të Skënderbeut, kishte shumë komente pozitive nga tifozët korçarë për rikthimin tuaj…

– Kudo ku kam luajtur, jam munduar të lë përshtypje të mira dhe kam pasur dëshirë, që njerëzit të më vlerësojnë. Mendoj se në stadiumin “Skënderbeu” do kem një pritje të mirë.

– Çfarë duhet të bëjë Skënderbeu, që të fitojë titullin?

– Diferenca është e vogël, mendoj se 4 pikë nuk janë asgjë. Duhet të bëjë atë që ka bërë vitet e shkuara dhe, nëse ndodh kjo, do jemi sërish kampionë.