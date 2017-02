Murinjo, xheloz për Konten!

Portugezi është i mendimit se Konte ka “kopjuar” stilin “Murinjo” në këtë sezon të suksesshëm për “Blutë”

Trajnerit të Mançester Junajtidit, Zhoze Murinjo i mungojnë shumë sukseset dhe kjo ka reflektuar disi dhe xhelozinë e tij për kolegët e vet në Premier, veçanërisht Antonio Konten. Në më pak se një vit pune tek Çelsi, italiani ka transformuar “Blutë” në një makinë fituese pas një sezoni tërësisht të dështuar, fillimisht nën drejtimin e Murinjos dhe më pas të Gus Hidink. Kjo ka bërë që vëmendja më e madhe të adresohet te ish-trajneri i kombëtares italiane dhe një gjë e tillë nuk i shkon shumë përshtat trajnerit Murinjo. Portugezi ka qenë polemik me të gjithë në këtë sezon dhe nuk është hera e parë që shfaq shenja xhelozie apo diçka të ngjashme me kolegët e tij.

Pas fitores të Mançester Junajtidit kundër Lesterit, Murinjo ka nënvizuar se Konte po përdor tek Çelsi të njëjtën strategji të Murinjos dhe kjo është arsye që “Blutë” po shkojnë të sigurtë drejt tiullit në Premier. Por ajo që e shqetëson Murinjo është vlerësimi, ku sipas tij atij nuk i jepet vëmendja e duhur. “Skuadrat e mia kanë luajtur gjithnjë një futboll shumë të bukur dhe kjo ka ndodhur për vite me radhë. Madje do të veçoja dhe skuadrën time këtu në Premier – referenca është për Çelsin me të cilin Murinjo ka fituar 3 herë Premier Ligën. Skuadrat e mia në Angli kanë qenë makineri lufte, fenomenale në mbrojtje dhe shumë të forta në kundërsulm.

Por fatkeqësisht, javë pas jave dëgjoj e lexoj se nuk ka qenë mjaftueshëm, ndonëse kam fituar tri herë Premier Ligën. Duket se në këtë sezon në Premier, gjëja më e rëndësishme është mbrojtja e hekurt dhe kundërsulmi fatal. Të gjithëve ky u duket një art. Por Mançesteri im nuk do të ndryshojë asnjëherë stil, sepse ky është stili që duan të shohin tifozët tanë, kjo është filozofia e lojës së klubit tonë. Nga ana tjetër dua të shtoj se nuk dua të jem trajner i një skuadre që luan shumë mirë, krijon mundësi pa fund për shënim, por nuk shënon mjaftueshëm. Ne duhet të shënojmë më shumë”- ka thënë Murinjo. Në fakt, kritikave të trajnerit portugez para ndeshjes kundër Lesterit, skuadra i është përgjigjur mjaft mirë në fushë, duke shpartalluar kampionët e Anglisë 3-0. Kjo ishte fitorja e parë e Mançester Junajtidit në Premier që nga 2 janari, duke i dhënë fund tri barazimeve radhazi përballë Liverpulit, Stouk Sitit dhe Hall Sitit.