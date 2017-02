Mungesat bëhen makth, probleme edhe në Shkodër

Elton Nika

Flamurtari do të jetë i cunguar edhe në transfertën e vështirë të Shkodrës, sepse lojtarët, të cilët u dukën se ishin riaftësuar, Ilir Berisha, Donjet Shkodra dhe Milosh Rniç, nuk kanë zhvilluar stërvitje dje me grupin. Kjo do të thotë se këta lojtarë e kanë shumë vështirë të jenë gati apo të grumbulluar për ndeshjen ndaj Vllaznisë. Bëhet fjalë për 3 titullarë shumë të rëndësishëm, që duket se nu ia kanë dalë edhe këtë javë, të paktën për momentin. Të gjithë kanë munguar në ndeshjet e 2017-s. Ndoshta edhe për të mos i rrezikuar, stafi vlonjat synon që Berisha, Shkodra dhe Rniç të jenë gati për takimin e kthimit në Kupë ndaj Besëlidhjes, që luhet mesjavën e ardhshme. Pavarësisht këtyre mungesave, situata në kampin kuqezi është përmirësuar pak, në krahasim me ndeshjen me Luftëtarin, ku mungesat ishin 7. Tashmë numri i tyre reduktohet në 4, duke përfshirë edhe pezullimin e Hair Zeqirit. Fitorja 2-1 ndaj Luftëtarit ka sjellë pak qetësi, por në Vlorë e dinë shumë mirë se gjithçka është shumë e vështirë dhe një humbje me Vllazninë e përkeqëson menjëherë situatën. Dy ditët në vijim, stafi teknik do të shikojë me vëmendje çdo lojtar, që ka munguar deri tani, pasi çdo rikthim në këtë moment është mjaft i rëndësishëm. Me Besëlidhjen në Lezhë, nga të dëmtuarit besohet shumë se do të kthehen Berisha dhe Rniç.

KTHIMET – Lajm i mirë për trajnerin Gentian Mezani është se dy nga të dëmtuarit, mbrojtësi Beqaj dhe mesfushori Radoviç, do të jenë pjesë e skuadrës në ndeshjen e radhës, pasi dje kryen stërvitje të plotë. Nuk është e qartë, nëse do ta nisin takimin titullarë apo nga stoli, megjithatë pozitiv është fakti që do të jenë në dispozicion, nëse kemi parasysh që me Luftëtarin në stolin e Flamurtarit nuk kishte alternativa. Kthehet gjithashtu kapiteni Bruno Telushi, i cili ishte i skualifikuar ndaj Luftëtarit. Prezenca e tij në fushë i jep më shumë siguri mesfushës, aq më tepër në një ndeshje transfertë.

BRAZILIANËT – Po ashtu, me grupin janë stërvitur edhe dy lojtarët brazilianë të ardhur së fundi në Vlorë, Lineker dhe Mauricio Leal. Kanë pak ditë në skuadër dhe duket e vështirë që të luajë titullarë, por stafi teknik do t’i shohë me kujdes këto ditë dhe do të vendosë për ta.