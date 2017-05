Mrekullia e Trepçës ’89, kampione për herë të parë në histori

Një leksion për të gjithë në Kosovë, një ogur edhe për Kukësin: Trepça ’89 është shpallur kampione e Kosovës për herë të parë në histori, kundër parashikimeve dhe plot 3 javë para përfundimit.

Një histori fantastike, sepse Trepça ’89 nuk e nisi sezonin me synim titullin kampion, ose të paktën nuk doli kurrë hapur me shpallje të bujshme, si e kanë zakon klubet në Shqipëri e Kosovë.

Trajneri? Një njohje e vjetër shqiptare, Zekirija Ramadani, pak muaj pa fat në Vlorë, ndërsa këtë janar mori Trepçën, ku fatin e pati sa një mal, sepse klubi i kishte vënë në vijë punët me kohë. Skuadër e re, e mbushur me talente, me vetëm dy futbollistë të huaj, por të dy super: Oto Xhon është në huazim nga Skënderbeu, Kaba Sambou është një qendërmbrojtës i shkëlqyer, i cili u skarcua në janar nga Partizani, pasi nuk i hynte në punë.

Të dy janë bërë pjesë e rëndësishme e një skuadre të kompletuar, që javë pas jave ka pasur një ritëm konstant, si asnjë skuadër tjetër në Kosovë këtë sezon, edhe pse si zakonisht sytë janë te Prishtina, klubi më me emër e mediatik.

Me një grup drejtuesish shumë të aftë dhe që asnjëherë nuk e vendosën skuadrën nën presion, Trepça ’89 fitoi një titull mëse të merituar dhe mbi të gjitha shumë të pastër, sepse kurrë nuk pati një akuzë apo aludim nga rivalët për titull.

Si për ironi të fatit, skuadra tjetër e qytetit, KF Trepça, është duke rënë nga kategoria, duke paguar gabimet e jashtëzakonshme në menaxhimin e klubit, me largime e afrime pa fund çdo 6 muaj.

Tani Trepça ’89 shpreson të ketë plotësuar kriteret e licencimit të UEFA-s, për të marrë pjesë në kualifikueset e Champions League, një tjetër ngjarje historike në futbollin e Kosovës.