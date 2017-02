Mrekulli e Kamerunit, kampion i Afrikës

Futbolli nuk është një shkencë ekzakte dhe kjo shprehje vërtetohet çdo vit nga fenomene të rrallë, si Lester Siti në Angli, Islanda në Euro 2016, apo tani nga Kameruni.

“Luanët e pazbutshëm” të Afrikës janë kthyer “Luanë”, sepse kishin viti që nuk e meritonin këtë epitet.

Skuadra e drejtuar nga belgu veteran Hugo Bros ka fituar sot Kupën e Afrikës, duke mundur në finale Egjiptin 2-1.

Një fitore e madhe, me përmbysje, sepse egjiptianët shënuan të parët me mesfushorin e Arsenalit Elneni, shërbyer nga ylli i “Faraonëve” Salah.

U duk se mori fund ëndrra e Kamerunit, që para fillimit të Kupës së Afrikës konsiderohej si Kameruni më i keq i dekadave të fundit, pa yje dhe me moshë mesatare tepër të re.

Megjithatë, Hugo Bros deklaronte ditët e fundit se ky është një grup fantastik, ndër më të mirët që ka drejtuar në karrierë, dhe nuk paska gënjyer.

Mbrojtësi zëvendësues Nkulu barazoi në minutën e 60-të dhe sulmuesi zëvendësues Abubakar shënoi golin e fitores në të 89-tën, duke evituar shtesat, që do të ishin të padrejta, sepse Kameruni dominoi tërësisht sidomos në pjesën e dytë, me një zotërim të jashtëzakonshëm të topit (62%), 15-4 gjuajtjet drejt portës (8-2 në kuadrat) dhe 6-0 me goditje nga këndi.

Është triumfi i parë i Kamerunit pas 15 vitesh dhe trofeu i pestë në Kupën e Afrikës (1984, 1988, 2000, 2002, 2017): vetëm Egjipti ka marrë më shumë (7 trofe, në vitet (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

KUPA E AFRIKES / FINALE

Egjipt – Kamerun 1-2

Golat: Elneni 22’ / N’Kulu 60’, Abubakar 89’

Egjipt: El-Hadary; Elmohamady, Gabr, Hegazy, Fathi; Elneny, Hamed; Salah, Said, M Hassan (Sobhi 66); Warda

Kamerun: Ondoa; Fai, Teikeu (N’Koulou 31), Ngadeu-Ngadjui, Oyongo; Siani, Djoum; Bassogog, Zoua (Mandjeck 93), Moukandjo; Ndip Tambe (Aboubakar 46)