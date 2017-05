Moxhi merr frerët e merkatos, trajner i huaj në horizont

Luçiano Moxhi do të jetë thjesht për të përmirësuar imazhin e klubit dhe për të reklamuar klubin jashtë vendit. Në dukje, një deklaratë naive dhe modeste nga klubi i kuq, por e vërteta është ndryshe, pasi italianit do t’i besohen role thelbësore. Madje, sipas burimeve brenda klubit të kuq të gazetës “Sport Ekspres”, ai do të merret edhe me merkaton e të kuqve. Të gjithë e sulmuan Moxhin për ”njollën” e tij të madhe në futbollin italian, por të kuqtë nuk mund të rrinë pa shfrytëzuar provojnë, eksperiencën dhe njohjet e tij në gadishullin Apenin.

Besimi ndaj Moxhit është i madh dhe madje së fundmi mësohet se presidenti Demi mund t’i besojë edhe zgjedhjen e trajnerit të ri.

MOXHI DHE MERKATO –“Më pëlqeu Atanda, meriton më shumë minuta. Cetkoviç është mirë. Na duhet një sulmues që shtyn topin në rrjetë, pasi Ekubani nuk godet portën. Kam pikasur çfarë i duhet Partizanit”, – këtë deklaronte Moxhi, pas ndeshjes së barazuar me Kukësin. Ndërsa, në darkën me drejtuesit e kuq vinte gishtin te Torasa. “Si mund të jetë lojtari më i paguar dikush që nuk shënon gola dhe nuk sheh nga porta”, – u shpreh ai. Më hapur se kaq a mund të ketë? Gjithsesi për të përforcuar idenë se këshilltari i presidentit Demi ka filluar të mendojë për merkato e bëjnë të ditur burime pranë klubit të kuq. Italiani ka programuar takime edhe me menaxherë shqiptarë dhe me drejtues të tjerë të klubit të kuq pikërisht për merkaton.

TRAJNERI – Një ndër çështjet më të diskutuara të fundit të sezonit te Partizani do të jetë edhe trajneri. Starova maksimumi mund ta mbajë ekipin edhe për Kupat e Europës, ndërsa në kampin e kuq është bërë thuajse e kryer se numri një i stolit të kuq do ta mbyllë aventurën e tij me “demat”. Sipas të gjitha gjasave trajneri i ri që do të vijë te Partizani do të jetë i huaj. Me shumë mundësi, Moxhi do të zgjedhë nga Italia. Vetë presidenti Gaz Demi preferon një linjë të huaj trajningu.

Kampionati, dëmtimi dhe largimi i Starovës

“Sport Ekspres” shkruante rreth dy javë më parë se trajneri i Partizanit Sulejman Starova do të largohej në fund të sezonit edhe nëse fitonte apo humbiste kampionatin. Të gjithë në kampin e kuq e mohuan dhe vazhdojnë ta mohojnë, por përsëri zëra brenda klubit të kuq bëjnë me dije se aventura e “Bobit’ me të kuqtë do të mbyllet në verë. Kjo nuk vjen si një zgjedhje personale apo shkarkim nga klubi, por si një dëshirë edhe e vetë trajnerit.

Ritmi i stërvitjes, grumbullimet e shpeshta kanë sjellë një lodhje të madhe fizike dhe psikologjike për trajnerin e Partizanit. Problemi në gju dhe operimi i fundit i kanë dhënë edhe një tjetër goditje teknikut.

KAMPIONATI – Të kuqtë e quajnë dështim humbjen e titullit këtë sezon. Në kushte të tilla për të njëjtën arsye që u largua Agostineli duhet të largohet edhe Starova. Presidenti Demi me shumë mundësi nuk do e shkarkojë në mënyrë personale, por vetë tekniku do të tërhiqet. Ai do të marrë përsëri rolin e këshilltarit.

Torasa i pakënaqur me deklaratën e Moxhit

Deklarata që ka bërë Luçiano Moxhi në darkën me drejtuesit e kuq për Torasën nuk i ka pëlqyer aspak argjentinasit. Sulmuesi e ka cilësuar si një lojtar që nuk shënon golin dhe nuk është shumë i dobishëm për “demat”. Kjo e ka rënduar së tepërmi psikologjikisht lojtarin e kuq. Kjo u pasqyrua edhe në ndeshjen ndaj Laçit që nuk ishte në maksimum, por sidomos në stërvitje duket mjaft i nervozuar. Përplasja me Bathën kryesore. Tashmë për shtatshkurtrin ambienti te “demat” nuk është më perfekti, pasi situatat janë kthyer kundër tij.