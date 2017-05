“Moxhi është turpi i futbollit, autogol i Partizanit”

Një ndër personat që ka qenë më afër të dy klubeve dhe i njeh mirë edhe skuadrat që do të ndeshen të premten është Dritan Dervishi, i njohur në futbollin shqiptar nga aventura e tij 1-vjeçare me Partizanin dhe më pas i transferuar te skuadra e Kukësit. Me verilindorët qëndroi për një periudhë thuajse 6-mujore. Dervishi rikthehet të flasë para ndeshjes ndërmjet 2 rivalëve, në një prononcim për “Sport Ekspres”.

-Të premten do të përballen Partizani dhe Kukësi. Kë shihni më afër fitores?

– Nuk di të them, por do të fitojë ajo skuadër që do të gabojë më pak. Kjo sfidë i ka të 3 rezultatet brenda dhe nuk do të habitesha nga asnjë rezultat. Partizani dhe Kukësi kanë ekipe shumë të forta dhe të mira, dhe jo më kot kryesojnë me meritë të plotë.

– Kush mendoni se është ekip më i kompletuar?

– Mendoj se ekip më i kompletuar në përbërje është Partizani. Flas nga emrat që ka në ekip dhe rivaliteti edhe në stol. Kukësin e shoh një ekip me një grup më kompakt dhe verilindorët kanë shumë uri për titull.

– Si mund të zgjidhet kjo ndeshje?

– Kjo ndeshje do të zgjidhet nga episodet. Gjithashtu besoj se në këtë sfidë do të kenë ndikim edhe trajnerët. Mënyra se si do t’i rreshtojnë futbollistët në fushën e lojës. Kukësi ka një trajner më të përgatitur, ndërsa Partizani luan dobët, pasi ka një trajner mbrojtës. Të kuqtë kanë kampionë në përbërje që i zgjidhin problemet në mënyra individuale. Rasti i fundit ishte derbi, ku Sukaj mori për dore ekipin nga stoli.

– A e përcakton kjo sfidë titullin?

– Përcaktues do të jetë nëse fiton skuadra e Kukësit. Nëse ndahen barazim, gara do të vazhdojë shumë e fortë edhe me Skënderbeun që futet në valle. Gjithsesi, them se kanë edhe pengesa të tjera përveç kësaj sfide. Mos harroni se luajnë në përballje direkte edhe kundër Skënderbeut.

– Besoni se Skënderbeu mund të bëjë surprizën?

– Skënderbeu është nëndetësja që po afrohet pak nga pak. Fitoi në transferta tepër të vështira si Vlora, Laçi dhe Gjirokastra. Se mendoja se do të fitonte.

– A ju duket një lëvizje e mirë afrimi i Moxhit te Partizanit?

– Me gjithë respektin që gëzoj për presidentin Gaz Demi e shoh si një lëvizje të gabuar. Moxhi është turpi i futbollit dhe e shoh si një shembull të keq për të fituar. Partizani kërkon me të drejtë një futboll të pastër, por me Moxhin ka bërë autogol.