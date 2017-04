Moxhi dhe Partizani: Nuk është punë, thjesht konsulencë miqësore

Luçiano Moxhi te Partizani, ky ishte lajmi që habiti shqiptarë e italianë dje, por lajmi mori dhenë dhe u pasqyrua anembanë Europës. Ish-drejtuesi i famshëm i Juventusit, tashmë i përjashtuar përjetë nga futbolli italian si pasojë e Calciopoli-t, ka gjetur një mënyrë të re për të qenë aktiv në futboll. Si zakonisht, ashtu si ka bërë gjatë gjithë karrierës së tij, Moxhi tregohet misterioz, është i padeshifrueshëm, qëndron në zonën gri, aty ku e bardha dhe e zeza përzihen.

Partizani deklaroi dje se ka arritur një marrëveshje 3-vjeçare, duke e bërë italianin pjesë të Partizanit si konsulent, por vetë Moxhi për “Corriere della Sera” sqaron, ndoshta duke e nuhatur se kjo histori mund t’i krijojë probleme: “Le të themi që do ta ndihmoj presidentin Demi me lojtarët. Ai do të më kërkojë ndonjë mendim për ndonjë sulmues, për shembull, dhe unë do të jap mendimin tim: kaq është e gjitha. Përveç kësaj, është diçka që e bëj prej 4-5 muajsh, kam qenë edhe më parë në Tiranë.

“Futbolli është droga ime, më pëlqen të jem i informuar për gjithçka, të mos mbetem pas. Me Partizanin kam lidhje të veçanta, nuk kam firmosur asgjë me saktësi, është një konsulencë miqësore. A do të paguhem? Të shohim, nuk e di nëse miku im Gazment Demi do të më paguajë diçka në emër të miqësisë tonë, por vetëm nëse gjërat do të shkojnë mbarë, nëse këshillat e mia do t’i hyjnë në punë. Nuk kam kërkuar asgjë. Nuk është një punë”.

E megjithatë, Partizani ka komunikuar se bëhet fjalë për një marrëveshje 3-vjeçare, “për të arritur nivelet më të larta, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare”. Duket një rol drejtues në kuptimin e plotë të fjalës, edhe pose Moxhi nuk do të regjistrohet në Federatën Shqiptare të Futbollit, pasi në aspektin teknik kjo e fundit ka detyrimin të njohë përjashtimin e përjetshëm urdhëruar nga gjykatat italiane. Për krahasim, një sportist i dënuar për doping nuk lejohet të garojë askund, por në aspektin e Moxhit zgjidhja është e thjeshtë: vetëm ndonjë telefonatë e ndonjë takim, duke e cilësuar gjithçka si “konsulencë e jashtme”. Kështu, evitohen keqkuptime e dyshime, shmangen aludimet dhe krijohet ajo situata e turbullt ku rregullat dhe ligjet nuk kanë ç’të bëjnë. Këtu Moxhi ka qenë gjithnjë mjeshtër.