Moti i keq, 8 klube duan shtyrjen e kampionatit

Temperaturat e ulëta duket se nuk kanë shqetësuar vetëm Ministrinë e Arsimit që ka mbyllur shkollat, kjo edhe për shkak përhapjes së virozëve të ndryshme, por edhe klubet e Superiores ndihen të shqetësuar. Përgatitjet e tyre gjatë këtyre ditëve nuk janë bërë në kushtet më të mira, edhe pse një pjesë e mirë ë tyre kanë udhëtuar në Turqi, ku mendonin që temperaturat të ishin më të larta dhe të punonin qetësisht. Ditën e djeshme ato janë detyruar të mbyllen në palestra, ndërkohë që kanë bërë edhe kërkesën e tyre në Federatën Shqiptare të Futbollit për t’u shtyrë java e parë e kampionatit. Janë tetë klube që e kanë kërkuar diçka të tillë, ndërsa kundër kanë dalë vetëm Laçi e Teuta. Nga ana e saj federata pret që të bien dakord të gjitha klubet, ndërkohë që pritet që në ditët në vijim edhe të merret vendimi për këtë problematikë.

DEKLARATA

“FSHF kërkon të bëjë me dije që klubet e Kategorisë Superiore: Partizani, Kukësi, Tirana, Skënderbeu, Flamurtari, Luftëtari, Korabi e Vllaznia kanë dhënë OK e tyre paraprak për shtyrjen e javës së parë të fazës së 3-të të Kategorisë Superiore. Klubet e Teutës dhe Laçit nuk janë dakord për këtë propozim. FSHF nga ana e saj kërkon një konsensus të plotë për të marrë vendim përfundimtar për këtë shtyrje të garës. Në ditët në vijim do azhornoheni për zhvillime të reja, apo vendimin zyrtar përfundimtar”, shkruhet në deklaratën e institucionit më të lartë të futbollit në vend.

PROBLEMI

Së pari, duhet konsensus mes të gjitha klubeve, siç e specifikon vetë federata në komunikatën e saj, ndaj nëse Teuta e Laçi këmbëngulin, lind një problem për të gjithë. Përveç kësaj, edhe ndryshimi i kalendarit është një problem më vete, sepse do të sillte një ngjeshje të madhe të ndeshjeve dhe mjafton të kujtohet dhjetori, për të kuptuar se çfarë sikletesh do të kalojnë sërish klubet, me dëmtimet dhe lodhjen, aq më shumë që pas shkurtit kampionati bëhet tepër i nxehtë.

KLUBET QE DUAN SHTYRJEN

Partizani

Kukësi

Tirana

Skënderbeu

Flamurtari

Luftëtari

Korabi

Vllaznia

KLUBET QE JANE KUNDER

Teuta

Laçi