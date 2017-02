Mos i thoni më “çuni i shefit”…

Gjergji Stefa

“Ti, Grent, mos fol, ti je çuni i presidentit”. Një javë më parë djali i aksionerit kryesor të klubit bardheblu kaloi ndoshta ditën më të vështirë të jetës. I ati kish vendosur që Partizani të luante në “Selman Stërmasi”, vendim i cili kish sjellë zemërimin e tifozëve që kishin shkuar në fushën stërvitore për të pyetur një e nga një lojtarët nëse ishin pro apo kundër këtij vendimi. “Unë jashtë këtij gardhi, jam djali i presidentit, por këtu në këtë fushë jam lojtar i Tiranës”.

Pas çdo stuhie është e pamundur të mos dalë një rreze dielli e ndrojtur, por shpresëdhënëse. Tirana-Kukësi, çerekfinale Kupe, vetëm 40 bileta të shitura dhe qindra komente ofenduese në faqen zyrtare të klubit në “Facebook”. Klubi ndërkohë kish marrë një vendim. Pas një të shkuare të trashëguar me probleme financiare të pabesueshme, me tre vitet e fundit ku investimi nuk mori asnjë përgjigje sportive – kampionat, Kupë, Europa Ligë, derbi – kish mbërritur momenti për një raport nëpër shkolla. Atë ditë në apel nuk mungoi vetëm Grenti. Doka, Domgjoni, Caka, Peçi, Prendi, Delia morën gjithashtu mungesa. Starova dhe Hafizi, trajnerët e moshave, kishin kohë që dërgonin mesazhe. Mos bëni shpenzime të çmendura. Akademia funksionon. Në kampionatin e të rinjve nuk njohin rivalë, dhe shënojnë gati 100 gola në vit.

Goli i Halilit ishte “alla-Raul”, lojtari i tij i preferuar i fëmijërisë, nga të huajt, pasi në Shqipëri idhulli ka qenë Devi Muka. Tifoz i Real Madrid, sot ka idhull Ronaldon, nuk luante për herë të parë. Ai që e aktivizoi dy vite më parë kur ishte ende 16 vjeç ishte Magani në një ndeshje Kupe, ndërkohë që gol kish shënuar gjithashtu në Kupë ndaj Luftëtarit. Megjithatë ky kundër Kukësit ishte një gol i veçantë. Pasi puthi fanellën, pa nga tribuna VIP dhe i dërgoi një mesazh të atit. “Çuni i shefit” është nofka e paevitueshme, njësoj si djali i mësueses kujdestare në gjimnaz, që luftonte me veten që njerëzit më shumë se sa nga mbiemri ta thërrisnin në emër. Grenti dalëngadalë po ia del. Nëse nuk do ish djali i presidentit, me siguri që njerëzit do e shihnin me një sy tjetër. Hidhini një sy komenteve në faqen në “Facebook” pas ndeshjes. “Grenti je njësh, por babai na zhgënjeu”. Grenti vetë nuk ka “Facebook”, përdor vetëm “Instagram”, dhe e ka shumë të vështirë të shpjegojë “mendjet e dehura” të mbështetësve bardheblu. “Im atë ka paguar 3 milionë euro në 3 vite, ka ndërtuar akademi dhe ka ribërë stadiumin. Ç’mund të bëjë më shumë?!”. Tifozi i Tiranës nuk kënaqet kurrë, asnjëherë!

Halili kishte preferuar që golin e parë të rëndësishëm ta përjetonte ndryshe. Një ëndërr që e kish parë që fëmijë, goli dhe kundërshtari janë të njëjtët, ndërsa atmosfera jo. Do kish dashur të shkonte te tribuna e tifozëve dhe me numrin 9 në shpinë t’i shihte në sy: “Ja dola, nëse arrij të shënoj të tillë gola, me siguri vlej diçka! Nëse i ati i bën gjërat si duhet, ky moment do vijë shumë shpejt.

Ky gol ishte një simbolikë e qartë për një brez të ri lojtarësh, të cilët kanë shkuar të gjithë në apartamentet e tyre dhe me lot në sy u kanë thënë prindërve. “Sot luajta me Tironën!”.

Ky gol duhet të jetë një reflektim mbi të gjitha dhe për atë atin e Grentit. Në këto 3 vite ka thërritur në skuadër yje, lojtarë të Kombëtares, të rinj premtues, ekspertë të kampionatit, ish-lojtarë, të huaj, ballkanas, afrikane e deri japonezë. Përveçse i ka paguar ose do t’i paguajë, kënaqësi nuk ka marrë. A mos ndoshta ka ardhur koha të kthehen sytë nga të rinjtë. Trajneri Josa përshembull ka luajtur 18 vjeç me bardheblutë në Kupën e Kampioneve. Të rinjtë janë pa kosto, kanë dëshirë, “vdesin” në fushë për fanellën, dhe në një të ardhme të mundshme mund edhe t’i shesësh. Mbi të gjitha janë bardheblu! Me pasionin që e karakterizon presidentin, i ka thënë djalit: “Hap gojën dhe fol, çfarë do për këtë gol!”. Ai e ka parë në sy dhe i ka thënë: “Unë dhe shokët e mi të të rinjve mund të të bëjmë të lumtur.