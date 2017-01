Moreira sulmon presidentin: Gjici nuk e ka idenë ç’thotë!

Felipe Moreira dhe Kukësi, kanë hyrë në një “luftë”, ku fituesi është i destinuar të shpallet nga FIFA. Verilindorët publikisht kanë kërkuar që lojtari të kthehet brenda një afati të caktuar, por pse disa herë ky afat është shtyrë, lojtari nuk është paraqitur. Në krahun tjetër Felipe Moreira pretendon të ketë paga të pa marra, por në prononcimin e fundit për “Sport Ekspres” shton akuzat ndaj Kukësit. E çuditshme të mendosh që pas plot pesë vitesh vjen rasti i parë, ku nga Kukësi një lojtar largohet me pretendimet se nuk është paguar, pasi presidenti Gjici pikën e tij më të fortë ka pasur financat e shëndosha. Pas deklaratës së numrit një të Kukësit, se do padiste Moreirën në FIFA dhe do t’i kërkonte atij 150 mijë euro. Moreira ka reaguar përsëri duke sulmuar këtë herë në mënyrë të drejtpërdrejtë presidentin Gjici dhe pjesën tjetër të bordit drejtues. Në fund Moreira nuk nguron të shpreh mbështetjen për shokët e tij të skuadrës. “Nëse presidenti është shprehur kështu, ai nuk e di se për çfarë po flet! Klubi nuk ka paguar për operacionin tim, nuk më ka dhënë rrogat e mia dhe presidenti shprehet kështu? Është impresionuese mungesa e profesionalizmit që ka bordi i klubit. Kur u ktheva në Shqipëri, klubi nuk më siguroi as edhe një vend për të banuar, jetova në shtëpinë e Kariokës sepse e kam mik. Të gjithë sportistet dhe stafi teknik ishin në dijeni të situatës në të cilën ndodhesha, por klubi nuk u tregua i ndershëm me mua. Kam prova që vërtetojnë se unë kam qenë korrekt ne marrëdhënien me FK Kukësin por fatkeqësisht klubi zgjodhi mënyrën më të keqe për të pasur një marrëveshje! I uroj FK Kukësit suksese, kam miq te mi aty dhe kanë mbështetjen time të plotë”, përfundon Felipe Moreira. Lojtari ka konfirmuar më parë se tashmë çështja ka shkuar në FIFA.