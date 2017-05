Morata-Milan, Murinjo “futet në mes”!

Një tjetër pengesë është shfaqur në rrugën që çon Moratën te Milani. Jo vetëm Zidan (që nuk do të dëshironte të lëshonte kaq lehtësisht lojtarin) dhe Konte (që e sheh Alvaron si sulmuesin ideal për Çelsin e tij të Champions), por edhe Murinjo: po, sepse “Special One”, fitues i Europa League, nuk heq dorë nga ish-juventini. Letra që do të luajë ai quhet De Gea. Reali e do? Mirë, 75 mln euro ose 25 plus edhe Moratën. Kjo është fjala e Murinjos.

Nga një anë, preferenca e Moratës për një rikthim në Itali (çështje zemre) dhe nga tjetra interesat legjitimë të Realit dhe Mançester Junajtidit. Propozimi i kuqezinjve – 7,5 mln euro në sezon – ka bindur bomberin merengues, teksa Reali do jo më pak se 60 mln euro.

Por, sipas asaj që ka shkruar “Marca”, Murinjo nuk heq dorë dhe do të ishte gati të pranonte 25 mln euro dhe Moratën për të lënë të lirë De Gean, që i vetëm kushton 75 mln euro.