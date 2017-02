Montela shkund “Djallin”: Më tregoni sa vleni!

Në Bolonjë për të dalë nga momenti i vështirë dhe për t’u rikthyer në stabilitet: Vinçenco Montela është i kënaqur që do të luajë sërish në një distancë prej pak orësh nga goditja e marrë me Sampdorian. Në këto raste të zbresësh në fushë menjëherë ndihmon për të kaluar traumat dhe për t’u rikthyer në “autostradë”. Një rast i mirë për të ngushtuar diferencën e pikëve me vendin e pestë, që aktualisht është pesë pikë larg. Jo shumë, edhe pse për gjendjen psikologjike të kuqezinjve duken shumë. “Konfirmoj, të luash menjëherë është një avantazh i madh edhe sepse kjo ndeshje e prapambetur nuk tregonte një renditje reale, – thotë Montela -. Pra, sa më shpejt të luhet, aq më mirë është. Të gjithë mezi presim të luajmë. Por kujdes, në Bolonjë, përveç ndeshjes së fundit ata kanë pësuar shumë pak gola dhe janë nga mbrojtjet më të mira të kampionatit”.

TAKIMI ME GALIANIN – Montela buzëqesh, si gjithmonë. Kur ai thotë se nuk është i preokupuar për momentin e skuadrës, kjo është e vërtetë. Të hënën, gjithsesi, ai ka patur një takim konstruktiv me klubin. Një takim kokë më kokë me Galianin dhe Majorinon në të cilin, “opinionet ishin të gjitha në një korsi”.

VETËMBROJTJE – Megjithatë, ka gjithmonë hapësirë për një vetëmbrojtje të paevitueshme pas kritikave ndaj skuadrës dhe ndaj trajnerit kohët e fundit. “Detyra ime është të vlerësoj objektivat e klubit, që ishin ato të rrisnim lojtarë të rinj, të shkonim në Evropë dhe të provonim të bënim mrekulli në Superkupë. Do të thoja se jemi në rrugën e duhur, pra s’duhet të humbasim ekuilibrin. Ka ardhur momenti për të treguar, të gjithë, përfshirë edhe unë, se kemi krenarinë e duhur për të stërvitur dhe për të luajtur te Milani për të tashmen dhe për të ardhmen. Me krenari dhe me një lojë të bukur, sepse skuadra është në rritje dhe ne luajmë shumë bukur, do të arrijmë të gjejmë rezultatin dhe pikët që deri tani s’i kemi gjetur”.

KAPITENI – Mbyllja e deklaratës së Montelës përpara ndeshjes së sotme me Bolonjën ka qenë e fokusuar te çështja e kapitenit, që, ndërmjet tifozëve ka ngritur edhe shumë polemika. “Zapata, jo vetëm që është lojtari që ka luajtur më shumë, por ka patur edhe një sjellje që më ka pëlqyer shumë. Unë e konsideroj një shembull të madh, si njeri, personalitet dhe korrektësi. Për mua do të vazhdojë t’a mbajë shiritin”.

POLEMIKAT ME BAKAN – Në ditët e fundit media është fokusuar te diskutimi lidhur me sulmuesit dhe në mënyrë të veçantë te Baka. Por, sipas trajnerit kuqezi nuk ekziston asnjë çështje. “Fati, sidomos kur je përpara, nuk ekziston. Dua të shoh gjithmonë të njëjtin personalitet, por duhet të jemi më të vendosur në zonën e rreptësisë kundërshtare, atje ku duhet të shkojmë edhe me mesfushorët, jo vetëm me sulmuesit. Idetë, gjithsesi janë dhe për këtë jam i kënaqur. Baka? Nuk ka patur asnjë luftë, ne u kuptuam dhe u sqaruam, ai e kuptoi se e kaloi paksa kufirin. E konfirmoj, ne u sqaruam, nuk mendoj se ka bërë ndonjë gjë të rëndë, thjesht e teproi pak dhe kërkoi falje, por e kuptoi gabimin e tij dhe kërkoi falje. Madje doli vullnetar për të na ofruar darkën, pas ndeshjes së nesërme do të shohim nëse do të ikim në ndonjë restorant të shtrenjë, apo piceri. Ndoshta vendos t’a fus nga minuta e parë ta shoh se ku do të na çojë”.