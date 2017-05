Montela konfirmon: Do të qëndroj edhe sezonin e ardhshëm

Me hap breshke, Milani duket se po shkon në Europa League, edhe pse nuk ka mbaruar dhe Fiorentina e Interi nuk dihet si do të sillen deri në fund.

Barazimi i djeshëm në Bergamo ka lënë të kënaqur trajnerin Vinçenco Montela: “Pikë e çmuar, jam krenar për këtë paraqitje dhe për këta djem. Këtë vit është krijuar një grup i shkëlqyer, që është impenjuar në maksimum, edhe pse në javët e fundit jemi bllokuar në fushë. Kur luajmë pa pasur asgjë për të humbur, bëjmë gjëra të mira”.

Trajneri kuqezi zbulon edhe të ardhmen e vet, duke rrëfyer diçka kurioze: “Për të mbajtur lart përqendrimin e lojtarëve, para ndeshjes u thashë një gënjeshtër. Në të vërtetë, me klubin po programojmë të ardhmen. Do të luajmë 2-3 ndeshje në Kinë, do të grumbullohemi rreth 4 korrikut dhe do të jem trajner edhe sezonin e ardhshëm. Jam krenar që do të vazhdoj të punoj në këtë klub të madh, me një projekt teknik dhe ekonomik të madh. Me klubin dhe lojtarët kam një marrëdhënie të shkëlqyer”.