Modestia e Gjicit: Debatet me stafin, e drejta paska qenë me mua

Safet Gjici feston për titullin e parë kampion dhe nga Gjirokastra flet për triumfin dhe planet e së ardhmes, duke e pranuar që duhen përforcime këtë verë, ndërsa nuk harron t’i japë merita vetes për titullin.

“Titulli kampion ishte një sukses i pa arritur më parë për Kukësin dhe na ka gëzuar të gjithëve. Ishte me meritë, pasi kaluam plot 35 javë pa humbje. Momentet më të këqija? Nuk di çfarë të them, por jam i preokupuar që të mbaj mend vetëm momente të mira”.

“Akoma nuk jemi ulur që të bisedojmë për këtë gjë, gjithsesi besoj se ekipi do të forcohet në pikat ku ka pasur probleme gjatë sezonit. Champions kërkon një tjetër nivel dhe jemi gati që të themi se objektivi ynë është të kalojmë turin e dytë edhe pse e dimë se nuk është e lehtë. Do të shohim shortin”.

“Korrektësia mbi të gjitha. Unë kam qëndruar shumë pranë skuadrës. Kemi pasur debate konsultive me stafin teknik dhe ja që e drejta paska qenë me mua. Në fund arritëm tek titulli. Besoj ky është sekreti, nuk ka ndonjë sekret të madh. Korrektësia, menaxhimi i duhur dhe mbështetja maksimale të një ekipi. Pas shumë lodhjes, mundi, djersës, lodhjesh ia dolëm. Më në fund erdhi gëzimi, për këtë titull që i ka munguar Kukësit që nga krijimi, Pas Kupës dhe Superkupës, titulli ishte qershia mbi tortë. Uroj ta gëzojnë të gjithë kuksianët kudo që ndodhen”.

“E rëndësishme është që ne e mbyllëm titullin pa humbje. E mira do të ishte që të mos mundeshim as sot, por kur sigurohet titulli ekipi nuk e ka atë motivimin e madh. Raste i patëm por i shpërdoruam, titullin ne e morëm me rekord pa humbje. Rekordi i mos humbjes do ishte i rëndësishëm, por futbolli i tillë është. Ne gëzojmë që kemi marrë titullin pa humbje. E dimë se Champions kërkon tjetër nivel, lojtarë cilësor, ne jo se nuk e kemi boshtin e ekipit, por disa reparte duan dhe përforcime”.

“Me 3-4 përforcime besoj do të jenë të niveleve që t’i përgjigjen Champions League-s. Jemi në kontakt me disa menaxherë që të gjejmë më të mirët e mundshëm, për të përballuar turin e dytë,edhe pse e dimë se do të jetë shumë e vështirë. Kjo varet nga shorti, shpresoj që të kemi fat”.