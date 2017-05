Mobilizim total i policisë për Partizani-Kukësi

Si zakonisht në ndeshje kaq të rëndësishme sa Partizani-Kukësi, që do të luhet nesër, masat e policisë për mbarëvajtjen e ndeshjes janë të jashtëzakonshme.

Drejtoria e Policisë Tiranë ka publikuar masat për ndeshjen e nesërme, duke ftuar tifozët të respektojnë kërkesat e policisë, për të evituar problemet para dhe gjatë ndeshjes.

– Gjatë hyrjes në stadium do të jetë i nevojshëm mjeti i identifikimit, si dhe fëmijët nën moshën 16 vjeç nuk do të lejohen të hynë pa u shoqëruar nga prindërit.

– Për të gjitha ata shtetas, të cilët do të kryejnë veprime të dhunshme, do hedhin sende në drejtim të fushës, apo do përdorin lëndë piroteknike, si dhe çdo veprim tjetër në cenim të mbarëvajtjes së ndeshjes, do të ketë sanksione ligjore ndaj tyre.

– Segmentet Rrugorë që do të jenë të bllokuara, nga ora 16:00 – 22:00, janë:

Rruga përballë Stadiumit “Selman Stërmasi”.

Rruga “Gjin Bue Shpata”, nga kryqëzimi me Rrugën “Emin Duraku” deri tek kryqëzimi me Rrugën “Sulejman Delvina”.

Rruga “Emin Duraku”, nga kryqëzimi me Rrugën “Gjin Bue Shpata” deri tek rruga përball Stadiumit “Selman Stërmasi”.

Njëra korsi e Rrugës “Sulejman Delvina”, nga kryqëzimi me Rrugën “Gjin Bue Shpata” deri tek kryqëzimi me Rrugën përballë Stadiumit “Selman Stërmasi”.

Segmentet Rrugorë ku do të ketë kufizime lëvizje ose bllokime, nga ora 15:00 – 16:00, gjatë kalimit të tifozerisë së ekipit të “Partizanit”, janë:

Nisja nga kryqëzimi i Rrugës “Muhamet Gjollesha” me Rrugën “Artan Lenja”, përgjatë Rrugës “Muhamet Gjollesha”, Rruga “Sulejman Delvina”, deri tek Stadiumi “Selman Stërmasi”.