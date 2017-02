“Mistreci” Bakaj: Tifozët më emocionuan, kartoni jo për fajin tim

Gaspër Marku

Pasi ka provuar shumë skuadra, brenda dhe jashtë vendit, Elis Bakaj, një nga emrat më të njohur të futbollit shqiptar të brezit të fundit, të mërkurën i shtoi arkivit të tij edhe një fanellë tjetër, atë kuqeblu. Me Vllazninë u prezantua para disa ditësh dhe u ndje shumë i kënaqur, pasi po vesh një fanellë, që më herët e kanë veshur emra të mëdhenj të futbollit shqiptar. Ardhja e Bakajt në qytetin verior u prit me entuziazëm, por edhe me dyshime, nëse do të arrinte ta përballonte presionin. Dyshimet vinin nga temperamenti që ka në fushë, që mund ta penalizojë shpejt me kartonë. Dhe të gjitha këto në një farë mënyre erdhën në ndeshjen e parë. Bakaj ishte titullar të mërkurën për Kupën e Shqipërisë ndaj Teutës. Luajti 82 minuta dhe nuk është se shkëlqeu si në kohët e tij më të mira, por ishte po ai Bakaj, që sa herë merrte topin, ishte i rrezikshëm. Rasti tipik ishte një depërtim i minutës së 70-të, kur durrsakët e ndërprenë me faull. Moment ky që solli edhe atë konfuzion, në qendër të të cilit u vu pikërisht Bakaj dhe që u ndëshkua me karton të verdhë nga gjyqtari Jemini. Pas 12 minutash trajneri Cungu e thirri për ta ndërruar dhe duartrokitjet, që shpërthyen në çast nga tribunat e “Loro Boriçit”, ishin dëshmi e qartë se shkodranët e vlerësuan “mistrecin” e fushës. Ata e duan ta kenë në gjirin e skuadrës së tyre.

DEBUTIMI – “Kisha emocione dhe i falënderoj tifozët, sepse nuk e prisja të më prisnin kaq mirë. E di se nuk jam në gjendjen time më të mirë, sepse u bënë gati 3 muaj shkëputje. Ishte ndeshja e parë, kisha dy ditë stërvitje me ekipin dhe e dija që do të ishte shumë e vështirë, megjithatë jam shumë i gëzuar, që arritëm të fitonim një ndeshje të vështirë, sepse edhe Teuta ka ekip të mirë. Kemi marrë një rezultat shumë të mirë, kemi shënuar dhe nuk kemi pësuar. E rëndësishme është që jemi në rrugë të drejtë, kemi punë për të bërë, si unë, ashtu edhe ekipi. Megjithatë, kam besim se edhe në vazhdim, nga ndeshja në ndeshje, do të vijmë duke u përmirësuar”, – tha Elis Bakajt në lidhje me emocionet e debutimit me uniformën kuqeblu.

FORMA – Që forma sportive e Bakajt nuk është te 100%-shi, është e qartë, pasi e ka pranuar vetë lojtari. Megjithatë, me atë që dha në fushë, blerja e fundit e Vllaznisë tregoi se shumë shpejt pritet të jetë faktor i rëndësishëm për skuadrën: “Ata që kanë luajtur futboll e dinë shumë mirë si është të vish mbas tre muajsh dhe të luash me një ekip të ri, aq më tepër që nuk kam luajtur as ndeshje miqësore. Normalisht, duhet kohë për të marrë maksimumin, sepse e kam theksuar edhe më përpara se nuk jam në formën time optimale. Të luash pas 3 muajve 80 minuta nuk është pak. E rëndësishme është që bëra të gjitha përpjekjet në fushë për ta ndihmuar ekipin. Kështu, jam i gëzuar që në këtë ndeshje të parë arritëm të fitonim, pasi ishte shumë e vështirë dhe tani mbetet të shohim ndeshjen e ardhshme me Partizanin”, – theksoi Bakaj.

KUALIFIKIMI – I pyetur, nëse Vllaznia është afër kualifikimit me fitoren 1-0 të ndeshjes së parë në Shkodër, Bakaj shprehet shumë optimist për kalimin në gjysmëfinale: “Normalisht, 1-0 është një rezultat shumë i mirë. Kam eksperiencë shumë të gjatë futbolli dhe të fitosh 1-0 ndeshjen e parë, aq më tepër në shtëpi, duke mos pësuar, është një gjë pozitive. Kemi shumë shanse, them se jemi 70% të kualifikuar. Megjithatë, është ndeshje shumë e vështirë në Durrës, duhet të rrimë me “këmbë në tokë”. Të japim maksimumin, sepse çdo ndeshje është e vështirë”, – pohon Bakaj.

Kartoni ndaj Teutës: Nuk pata faj, shihni pamjet filmike

Ata që e njohin karrierën e Elis Bakajt, e dinë mirë që për ekspresivitetin që ka, ndonjëherë më shumë sa duhet, bëhet faktor, duke u përfshirë në polemika dhe konfrontime me kundërshtarët. Ish-futbollisti dhe ish-trajneri i Vllaznisë, Edi Martinit, kishte lëshuar një paralajmërim, duke thënë se sulmuesi nuk do të luante më shumë se 3-4 ndeshje nga kartonët e kuq. Dhe gati i pari erdhi që në debutim. “Jo, nuk isha protagonist fare”, – justifikohet Bakaj për atë që ndodhi në “Loro Boriçi”. “Në Shqipëri lojtarët e tjerë kanë qejf të bëhen protagonistë dhe vijnë e ofrohen tek unë, që t’u dalë emri në gazetë. Ju e patë dhe vetë çfarë ndodhi, mora një faull dhe ika, u shkëputa nga vendi i faullit. Pastaj aty erdhën tre-katër lojtarë durrsakë, kështu që nuk e di çfarë gabimi bëra“, – sqaron Bakaj më tej për momentin e ndëshkimit me karton. Më pas, duke vijuar të japë detaje më të hollësishme për rastin në fjalë, ai shton: ”Ishte faull kundër meje, u largova dhe lojtarët e tjerë u afruan tek unë. Ku ishte e keqja këtu, nuk e di, mund ta gjykoni vetë nga pamjet filmike ku ishte këtu faji im. Megjithatë, sa herë që përmendet emri im në Shqipëri, bëhet edhe bujë e madhe, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që jam shumë i gëzuar, që e fillova aventurën time te Vllaznia me fitore. Thjesht u futa në fushë për ta fituar ndeshjen, pavarësisht se me çfarë ekipi jam. Jam te Vllaznia dhe, siç e kam thënë më përpara, do të jap maksimumin tim ta ndihmoj këtë ekip. Nuk dua që nesër, kur të iki, të thonë njerëzit: “erdhi, mori lekët dhe iku. Kam ardhur me synimin për ta ndihmuar ekipin, me aq mundësi sa kam.”