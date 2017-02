Misteri “Donjet Shkodra”, nuk dihet kur kthehet

Kosovari Donjet Shkodra ka qenë një nga lojtarët më të mirë të Flamurtarit në pjesën e parë të sezonit, por aktualisht pas mungesës në dy ndeshjet e fundit të vitit 2016, kosovari nuk është aktivizuar në asnjë prej katër takimeve që vlonjatët kanë zhvilluar gjatë këtij viti. Lojtari, i cili vuajti një dëmtim në shpinë në fundin e sezonit, ishte pjesë e skuadrës gjatë fazës përgatitore në Antalia, por me rikthimin e skuadrës nga Turqia, s’ishte në gjendjen e tij më të mirë, duke mos u aktivizuar për asnjë minutë. Madje lojtari pati sërish problem me dëmtimin,duke u kthyer një çështje tek Flamurtari, që vijon të vuajë mungesën e një lojtari shumë të rëndësishëm në formacionin titullar. Shkodra gati 10 ditë më parë u largua drejt Belgjikës, për një kontroll më të specializuar në klinikat e këtij vendi, por rikthimi i tij në fushën e lojës mbetet ende enigmë. Vetë lojtari një ditë më parë deklaroi se rikthimi i tij në Vlorë do të jetë të mërkurën e kësaj jave,dhe tek Flamurtari janë në pritje të rikthimit të mesfushorit Kosovar. Gjithsesi për të parë kosovarin në fushë duhet ende kohë,pasi pas rikthimit nga Belgjika,do ët shihet nga afër gjendja e tij fizike dhe rikuperimi nga dëmtimi. Duket se do të pritet ende, të paktën minimalisht edhe rreth dy javë për të parë lojtarin në fushë në ndihmë të Flamurtarit, që në këtë moment ka nevojë më shumë se kurrë për lojtarë me eksperiencë të tillë si ajo e kosovarit. Donjet Shkodra për momentin mbetet thuajse një çështje tek Flamurtari, ndërsa në klubin kuqezi presin sa më shpejt në rikthimin e tij në stërvitje, por mbi të gjitha në fushë, në një periudhë kur sa vjen e vështirësohet kampionati.